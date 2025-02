Colisão traseira na PR-445 em Londrina deixa motociclista ferido

Londrina, 10 de fevereiro de 2025 — Um acidente de trânsito do tipo colisão traseira foi registrado nesta segunda-feira (10) na PR-445, altura do km 72, no município de Londrina. O sinistro ocorreu por volta das 17h20 e envolveu três veículos: um caminhão Mercedes-Benz LS 1934 (V01), um semi-reboque Librelato (V02) e uma motocicleta Honda/Biz (V03).

De acordo com informações do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), os veículos trafegavam pela rodovia no sentido Londrina-Cambé quando, na altura do km 72, a motocicleta colidiu na traseira do semi-reboque.

O condutor do caminhão e do semi-reboque, um homem de 52 anos identificado pelas iniciais O.E.S., não sofreu ferimentos. Já o motociclista, identificado como G.R.S., de 21 anos, sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE).

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A PR-445 é uma rodovia de grande fluxo e frequentemente registra ocorrências de trânsito, reforçando a necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores.