Estado de saúde da “Cãozinha Neguinha” após ataque de Pit bull em Cambé

A cadela Neguinha, vítima de um ataque de pit bull na última semana em Cambé, encontra-se em estado estável e com prognóstico positivo, conforme informações da equipe do Hospital Veterinário HV Vida. Sob os cuidados da médica veterinária Maria Eliza, a cadela passou por procedimentos cirúrgicos e exames que indicam uma boa recuperação.

Histórico do Caso

Neguinha deu entrada no hospital no dia 28 de janeiro, por volta das 20h, após ser atacada por um pit bull. Na ocasião, foi atendida em caráter emergencial devido a ferimentos na região do flanco abdominal e pélvico. Exames de imagem foram realizados para avaliar a extensão dos danos, e a cadela passou por anestesia para limpeza e sutura das feridas. Após 12 horas internada, recebeu alta no dia seguinte.

No entanto, em 5 de fevereiro, o tutor entrou em contato com o hospital relatando que Neguinha havia sido atacada novamente e fugido. Dois dias depois, em 7 de fevereiro, por volta das 8h30, a cadela foi encontrada e levada novamente ao hospital. Dessa vez, apresentava ferimentos mais graves, incluindo uma laceração profunda no pescoço com sinais de necrose e infecção por larvas devido à exposição ao ambiente.

Tratamento e Recuperação

Desde sua readmissão, Neguinha recebeu tratamentos intensivos, incluindo antibioticoterapia, anti-inflamatórios e analgesia. Os curativos foram realizados sob anestesia para minimizar a dor e garantir a correta assepsia das feridas. Ontem, a equipe veterinária conseguiu aproximar os bordos da ferida e realizar a sutura completa. Além disso, exames de sangue recentes indicam condições clínicas satisfatórias.

Embora Neguinha tenha aproximadamente 13 anos e a idade avance os riscos do tratamento, sua evolução é favorável. A expectativa é que ela receba alta hospitalar em breve, caso continue respondendo positivamente ao tratamento.

Orientações para Casos de Animais Feridos

A veterinária Maria Eliza reforça a importância de procedimentos adequados ao socorrer animais feridos. Primeiramente, é essencial garantir a segurança do resgatista, protegendo-se contra mordidas. O ideal é utilizar uma toalha ou pano limpo para imobilizar o animal antes de transportá-lo para um hospital veterinário. Ao chegar à clínica, o animal precisará ser registrado em nome de um responsável para acompanhamento do caso.