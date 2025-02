Projeto oferece tratamento gratuito para distúrbios do equilíbrio, em Cambé

Durante os meses de fevereiro e março, os cambeenses que sofrem com distúrbios do equilíbrio – como tontura, vertigem e labirintite – poderão participar, gratuitamente, do projeto “Equilíbrio: do Corpo à Alma”, que tem o objetivo de promover a reabilitação vestibular e prevenir quedas. Segundo assessoria de imprensa, os encontros são feitos em grupo, de até dez pessoas, no Centro Médico do Hospital São Francisco, todas as terças-feiras, às 16h30”.

De acordo com a fisioterapeuta Daniela Regina Sposito Dias Oliva, especialista em fisioterapia neurofuncional, que atua na área do equilíbrio, o projeto surgiu por meio de uma parceria entre ela e hospital de Cambé.

A profissional que atende em Cambé desde o ano passado, explica que a fisioterapia ou reabilitação vestibular trata os distúrbios do sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio e orientação espacial do corpo. Durante os encontros, Daniela conduz o grupo em exercícios que auxiliam na melhoria do equilíbrio físico, funcional e emocional. “Estes são os três pilares que avaliamos quando o paciente está em desequilíbrio. Além do encontro presencial, eu recomendo os exercícios de respiração e equilíbrio para serem feitos em casa”.

Com tontura e sensação de que poderia cair a qualquer momento, Ejoni Laudair Guandalini Guizilini, de 78 anos, chegou ao consultório da fisioterapeuta com o diagnóstico de transtorno vestibular de natureza central e periférica. Chegou a tomar remédios para a ansiedade antes de encontrar o tratamento correto. Em apenas três meses de consultas personalizadas de fisioterapia vestibular, ela conseguiu retomar suas atividades diárias com mais qualidade de vida. Mas, a recomendação é seguir com os exercícios em casa, por isso, ela decidiu integrar o projeto. “É um tratamento desconhecido da maioria das pessoas e muito inovador. Chamei algumas amigas para participar do projeto e elas gostaram muito do primeiro dia”, revela.

Segundo assessoria de imprensa, as turmas serão limitadas e gratuitas até final de março, para que a população de Cambé e região possa conhecer os benefícios da reabilitação vestibular. A partir de abril, o projeto será custeado pelos participantes.

Os encontros são feitos em grupo, de até dez pessoas, no Centro Médico do Hospital São Francisco, que fica na Rua Dinamarca, n°430, todas as terças-feiras, às 16h30. Para garantir uma vaga no projeto basta fazer a inscrição pelo telefone (43) 3249-3000.