Prefeitura de Cambé abre cadastro para food trucks na Festa do Trabalhador

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, abriu o período de cadastro para interessados em comercializar alimentos e bebidas durante a Festa do Trabalhador. O evento, marcado para o dia 1º de maio, será realizado no Centro Esportivo Castelo Branco, localizado na Rua Humberto Moreschi, 395, a partir das 9h.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 14 e 16 de abril (segunda a quarta-feira), das 13h às 16h, diretamente na sede da Secretaria de Fazenda, na Rua Pará, 264. Podem se cadastrar food trucks ou tendas que pretendam ocupar a praça de alimentação do evento.

Para efetivar a inscrição, os interessados devem apresentar cópias dos seguintes documentos: Documento de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência emitido nos últimos três meses. No caso de alimentos manipulados, é obrigatório apresentar certificado válido de curso de manipulação de alimentos com carga horária mínima de 12 horas, licença sanitária ou documento equivalente vigente, além do cardápio proposto, informações sobre voltagem elétrica, amperagem e a área ocupada pelo food truck ou tenda.

A autorização concedida pela Prefeitura será válida exclusivamente para o dia do evento e limitada a um espaço por pessoa. A taxa de Fiscalização de Ocupação e Permanência em Áreas, Vias ou Logradouro Público foi fixada em R$ 65,31, conforme previsto no Decreto Municipal nº 240, publicado no Jornal Oficial nº 1.634, de 9 de abril de 2025.

A iniciativa visa organizar o espaço destinado à alimentação durante a tradicional Festa do Trabalhador, promovendo oportunidade para empreendedores locais e garantindo segurança alimentar ao público do evento.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria Municipal de Fazenda pelo telefone (43) 3174-2900.