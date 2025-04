Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cambé empossa nova gestão na Câmara Municipal

A segunda gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cambé foi oficialmente empossada na manhã desta quinta-feira, 10 de abril, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Cambé. O evento reuniu conselheiras, vereadoras e representantes da sociedade civil, consolidando mais um passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres do município.

Instituído em 2023, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem por objetivo promover a articulação entre diferentes setores do poder público e da sociedade civil, com foco na formulação, fiscalização e implementação de políticas que garantam os direitos das mulheres cambeenses. A atual gestão tem mandato vigente até 17 de março de 2027.

O colegiado é composto por representantes do governo municipal, oriundos das secretarias de Assistência Social e Cidadania, Desenvolvimento Econômico, Saúde Pública, Educação e Cultura, Trabalho e Profissionalização, além de membros da área de Segurança Pública e de organizações da sociedade civil.

Para a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Flávia Iwakura, o Conselho é uma ferramenta essencial de escuta e formulação de políticas públicas. Ela destaca que, após um processo de estruturação iniciado há quatro anos, o município já colhe os frutos da formalização do Conselho, como a conquista de um veículo por parte do Estado. A entrega do automóvel é resultado do cumprimento de requisitos que envolvem a criação do Conselho, do Fundo Municipal da Mulher e da Organização para Políticas das Mulheres (OPM).

Juliana Dorta, responsável pela OPM em Cambé, enfatizou que a política pública voltada às mulheres ainda está em construção no município, e que, desde 2023, parcerias com órgãos como a Defensoria Pública, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a Procuradoria da Mulher têm possibilitado avanços significativos no atendimento às demandas femininas.

Durante a cerimônia, Juliana também fez um convite para que as mulheres do município participem ativamente das próximas reuniões do Conselho, que terão calendário divulgado em breve. Segundo ela, é por meio da escuta das cambeenses que as ações e políticas públicas poderão ser continuamente aprimoradas.

As representantes do Conselho e vereadoras junto ao veículo recebido pelo Estado para os serviços de promoção e garantia dos direitos da mulher

Composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cambé (Mandato 2025-2027)

Representantes Governamentais

• Secretaria de Assistência Social e Cidadania:

Titular: Rosangela Fernandes Pessoa Lemes

Suplente: Barbara Ravena Cardoso

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

Titular: Lourdes Aparecida Manfre Maçolla

Suplente: Leise Nayara Ribeiro Santana

• Secretaria de Saúde Pública:

Titular: Camila Ravagnani Rodrigues Bueno

Suplente: Lucimara Cristina Frasson Pontes

• Secretaria de Educação e Cultura:

Titular: Simone Maria Lima Vital

Suplente: Fernanda Aparecida Paglia Perdomo

• Secretaria de Trabalho e Profissionalização:

Titular: Tatiane Andressa Figueiredo Graneiro Capel

Suplente: Lucilene Martins

• Área de Segurança Pública:

Titular: Giovana Bernardi Pozzobom

Suplente: Tania Maria Alessandrino

Representantes da Sociedade Civil Organizada

• Instituto Empoderando Mulheres:

Titular: Jaqueline Vicente da Silva

Suplente: Bianca Zarantonello Machado

• ACIC Mulher Empreendedora:

Titular: Simone da Silva Braga

Suplente: Michele Regiane de Pádua

• Cooperativa Recicla Brasil:

Titular: Franciele Brito da Silva

Suplente: Elisângela Sá Silva

• FUNIBAC – Federação da União dos Bairros de Cambé:

Titular: Regina Paião Coelho

Suplente: Bernadete dos Santos Franco

• Associação Esportiva Philia Handebol Master:

Titular: Sônia Maria Macarini Radigonda

Suplente: Amélia Cristina Alves Peres

• Organização Cambé Master Voleibol Feminino:

Titular: Bianca Lima Martins Benetton

Suplente: Vanessa André Trindade da Silva