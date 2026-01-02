sábado, janeiro 3, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu pouco nublado
21.4 ° C
21.4 °
21.4 °
100 %
0.5kmh
20 %
sáb
32 °
dom
30 °
seg
29 °
ter
30 °
qua
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Câmara de Cambé esclarece Projeto de Lei que fixa subsídios para legislatura 2029–2032

Câmara de Vereadores de CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

A Câmara Municipal de Cambé divulgou, em dezembro de 2025, uma nota à imprensa para esclarecer o conteúdo e os objetivos do Projeto de Lei nº 76/2025, que trata da fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura de 2029 a 2032.

De acordo com o Legislativo, a proposta atende a uma exigência constitucional que determina que os subsídios dos vereadores sejam sempre definidos por uma legislatura para vigorar apenas na seguinte, vedando qualquer reajuste com efeito imediato para os próprios parlamentares que aprovam a norma.

Segundo a Câmara, a iniciativa tem como finalidade corrigir uma defasagem inflacionária acumulada ao longo dos anos. O último projeto de fixação de subsídios no município foi aprovado em 2008, para a legislatura 2009–2012. Desde então, algumas legislaturas subsequentes não realizaram a recomposição inflacionária no primeiro ano de mandato, o que resultou em uma defasagem estimada em 24,31%, calculada com base em índices oficiais de inflação referentes aos anos de 2009, 2013, 2017, 2020, 2021 e 2025.

Ainda conforme a nota, o Projeto de Lei nº 76/2025 não representa aumento real nem benefício pessoal aos atuais vereadores, uma vez que os valores definidos somente terão efeito financeiro a partir de janeiro de 2029. Até lá, os subsídios permanecem inalterados.

A Câmara também destaca que os valores propostos respeitam integralmente os limites estabelecidos pela Constituição Federal, levando em consideração o porte populacional do município, o teto remuneratório vinculado aos subsídios dos deputados estaduais e os percentuais máximos de despesas do Poder Legislativo municipal. O estudo de impacto orçamentário anexado ao projeto aponta que a medida não gera impacto negativo nas finanças públicas e observa rigorosamente as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro ponto esclarecido diz respeito à tramitação do projeto no final de 2025. Durante a análise legislativa, foi aprovada uma emenda supressiva que retirou a possibilidade de pagamento proporcional de subsídio maior a vereadores que substituíssem temporariamente membros da Mesa Executiva, reforçando os princípios da moralidade administrativa, da economicidade e da impessoalidade.

Na nota, a Câmara Municipal de Cambé reforça que a medida é legal, planejada e financeiramente sustentável, tendo como único objetivo a correção inflacionária acumulada e a valorização institucional do Poder Legislativo, sem gerar aumento imediato de despesas ou efeitos financeiros no atual mandato.

215
spot_img
Artigo anterior
Cambé registra 146 apostas premiadas na Mega-Sena; prêmios se concentram em quinas e quadras
Próximo artigo
Alan Aal é apresentado como novo técnico do Londrina e projeta Série B competitiva
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress