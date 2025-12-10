Atletas do Instituto Fênix recebem moção honrosa em Cambé

A entrega de moções honrosas a seis atletas do Instituto Fênix marcou a sessão desta segunda-feira (8) na Câmara Municipal de Cambé. A homenagem, proposta pela vereadora Ellen Affonso (União), reconheceu o desempenho, a superação e o papel social desempenhado pelos atletas no fortalecimento do esporte adaptado no município. Além do grupo, o treinador, uma colaboradora e a coordenadora do Centro da Juventude — local onde a equipe treina — também foram agraciados.

Fundado em 2010, o Instituto Fênix nasceu com o propósito de promover inclusão e qualidade de vida por meio do halterofilismo paralímpico, modalidade destinada a pessoas com deficiência física e focada exclusivamente no supino adaptado. As primeiras atividades ocorreram na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Com o crescimento da prática, os próprios atletas formalizaram o instituto para garantir a continuidade dos treinos e competições.

Desde então, o Fênix já atendeu cerca de 20 atletas, conquistando títulos expressivos em torneios Paranaenses e Brasileiros. Atualmente, o grupo conta com cinco atletas profissionais e um iniciante. O treinador da equipe, Gustavo Henrique Terra Neri, destacou que o trabalho vai além das competições. Ele afirma que acompanhar o desenvolvimento dos atletas transforma tanto a vida deles quanto a de toda a equipe técnica.

Um dos nomes mais experientes do time, Dorival Jesus Jorge, atleta há 18 anos e vice-presidente do instituto, reforçou o impacto social da prática esportiva. Ele enfatiza que o esporte tem mudado vidas, especialmente por seu papel na inclusão e na construção da autoestima. Dorival acumula conquistas como sete títulos brasileiros e quatro paranaenses de halterofilismo.

A vereadora Ellen Affonso ressaltou que a homenagem evidencia mais do que resultados esportivos. Para ela, a trajetória dos atletas representa dedicação diária, superação e compromisso com o esporte. Ao longo de 2024, o Instituto Fênix formou novos campeões, mas também contribuiu para a formação cidadã de seus integrantes.

Os parlamentares presentes elogiaram o trabalho realizado pelo instituto e destacaram sua importância para Cambé. O presidente da Câmara, Odair Paviani (PL), afirmou que os atletas têm levado o nome do município para o cenário nacional, fortalecendo Cambé como referência no halterofilismo adaptado. A vereadora Patrícia da Farmácia (PL) reforçou o papel social da iniciativa, enquanto o vereador Ademilson (MDB) destacou a relevância da inclusão no esporte brasileiro.

A secretária de Esportes e Lazer de Cambé, Telma Gamba, destacou a transformação observada no Centro da Juventude após a chegada da equipe. Segundo ela, a dedicação dos atletas trouxe novas perspectivas ao espaço, mostrando que o esporte é capaz de construir histórias e fortalecer vínculos.

A homenagem reafirma o papel do Instituto Fênix como agente de inclusão, desenvolvimento humano e representação esportiva para Cambé, consolidando o esporte adaptado como ferramenta de transformação social.