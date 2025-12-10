Colisão traseira na PR-090 causa morte de ciclista em Alvorada do Sul

A colisão traseira na PR-090, registrada na noite de 9 de dezembro de 2025, resultou na morte de um ciclista de 54 anos em Alvorada do Sul. O acidente ocorreu por volta das 21h15, no km 443+310 metros, e mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio da CPE, BPRv e 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia.

Dinâmica do acidente

Segundo informações coletadas no local, o condutor de um Fiat Strada, de 21 anos, seguia pela PR-090 no sentido Bela Vista do Paraíso – Alvorada do Sul quando, ao atingir o ponto mencionado da rodovia, colidiu na traseira da bicicleta que transitava à sua frente, no mesmo sentido de direção.

A vítima, identificada pelas iniciais *J.B.S.**, conduzia uma bicicleta Monark Barra Circular, de cor verde. Com o impacto, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Condições da via e do clima

De acordo com o registro policial, a rodovia estava em trecho reto e nivelado, e o tempo era nublado no momento da colisão. O condutor do veículo não sofreu ferimentos.

Atuação policial

A Polícia Rodoviária Estadual realizou o atendimento da ocorrência, adotando os procedimentos de praxe, preservando a área e colhendo as informações necessárias para esclarecimento dos fatos. As causas exatas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.