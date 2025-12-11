Polícia cumpre mandados após ataque com fogo a casa em Cambé

A Polícia Civil do Paraná cumpriu, na manhã de 10 de dezembro, um mandado de busca e apreensão contra suspeitos de participação em um ataque com combustível em Cambé, registrado no final de novembro. O caso ocorreu no Jardim Portal do Lago e mobilizou moradores, equipes de prevenção e o Corpo de Bombeiros.

O ataque ocorreu em 28 de novembro, na Rua Lago Vitória, quando um veículo estacionado em frente à residência foi incendiado após o uso de combustível. No imóvel viviam idosos e crianças, o que aumentou o risco de um incêndio de maiores proporções. A situação só não se agravou porque moradores que passavam pelo local perceberam as chamas e alertaram a família, que conseguiu agir rapidamente até a chegada dos bombeiros.

As investigações avançaram após imagens de câmeras de segurança registrarem dois suspeitos em um posto de combustíveis, onde teriam adquirido o material utilizado no ataque. Com base nessas evidências, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca na Rua Serra do Cadeado, no Jardim Cidade Verde, em Cambé. Durante a ação, celulares pertencentes aos investigados foram apreendidos e encaminhados para perícia.

A principal suspeita, segundo a polícia, é de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento entre vizinhos. No entanto, todas as circunstâncias ainda estão sendo apuradas pela Delegacia de Cambé, que segue ouvindo testemunhas e analisando materiais recolhidos.

O caso permanece em investigação, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.