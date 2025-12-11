PM de Cambé prende dois suspeitos e apreende drogas em ações distintas

A Polícia Militar de Cambé realizou, no dia 10 de dezembro de 2025, duas ações distintas que resultaram na prisão de suspeitos e na apreensão de drogas em diferentes bairros da cidade. As ocorrências foram registradas no Jardim Silvino e no Jardim Rivieira, ambas conduzidas por equipes da 11ª CIPM, pertencente ao 2º CRPM.

Ação no Jardim Silvino envolve fuga e apreensão de entorpecente

Por volta das 15h06, durante patrulhamento na Rua Zacarias de Góes e Vasconcelos, policiais da equipe RPA Extrajornada avistaram um motociclista realizando manobras perigosas. Ao receber ordem de abordagem, o condutor fugiu, não sendo localizado naquele momento.

Posteriormente, já na Rua Matheus Leme, no Jardim Silvino, o mesmo indivíduo foi visto estacionando a motocicleta. A equipe então realizou a abordagem, encontrando em sua mão um invólucro de substância análoga à maconha. A ocorrência seguiu para os procedimentos legais, reforçando o trabalho preventivo da PM na região.

Denúncia anônima leva PM a prender suspeito de tráfico no Jardim Rivieira

No mesmo dia, às 10h40, outra equipe RPA se deslocou até a Rua Antônio Raposo Tavares, no Jardim Rivieira, após receber uma denúncia anônima de tráfico de drogas. No local, os policiais abordaram um indivíduo que correspondia às características informadas, encontrando com ele uma porção de substância análoga à cocaína.

Durante buscas nas proximidades, foram localizadas 11 buchas de cocaína e 11 porções de maconha, todas aparentemente preparadas para comercialização. Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda durante a ação, um segundo indivíduo em atitude suspeita foi abordado, mas recusou-se a cumprir as ordens da equipe. Ele foi detido pelo crime de desobediência. Um terceiro homem que estava no local foi liberado após verificação, pois nada ilícito foi encontrado.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Cambé para os procedimentos cabíveis.

Polícia reforça importância de denúncias anônimas

A Polícia Militar destaca que informações repassadas pela população auxiliam diretamente no combate ao tráfico e demais crimes. Denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

190 – Emergência da Polícia Militar

– Emergência da Polícia Militar Aplicativo 190 PR

193 – Corpo de Bombeiros

– Corpo de Bombeiros 181 – Disque Denúncia