Prefeitura de Cambé conquista selo ouro de transparência pública em 2025

A Prefeitura de Cambé conquistou, pela primeira vez, o selo ouro do Programa Nacional de Transparência Pública 2025. A certificação é promovida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O reconhecimento reafirma o compromisso do município com a transparência pública em Cambé, integridade administrativa e acesso da população às informações governamentais.

Em 2025, Cambé atingiu 86,67% no índice nacional de transparência, resultado que marca um crescimento superior a 20% desde 2022. Nos últimos anos, o município evoluiu gradualmente, passando do selo intermediário para os níveis elevado, prata e, agora, ouro. O avanço reflete a consolidação de práticas voltadas à divulgação clara, acessível e completa das ações públicas.

Segundo o levantamento, a Prefeitura atingiu 100% de conformidade em áreas essenciais, incluindo acessibilidade, contratos, despesas, diárias, educação, informações institucionais, dados prioritários, licitações, obras, ouvidoria e recursos humanos. Houve destaque ainda nos avanços relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na reclassificação de informações que haviam sido desconsideradas em avaliações anteriores.

Para 2026, a administração municipal estabeleceu como meta alcançar o selo diamante, concedido apenas a entidades que superam 95% no índice de transparência. Com esse objetivo, a Controladoria-Geral do Município irá incluir no Plano de Auditoria e Controle (PAC) uma atividade específica de verificação da conformidade, acessibilidade, organização e qualidade das informações disponibilizadas no Portal da Transparência. As análises serão realizadas anualmente, contemplando setores diferentes a cada ciclo, garantindo melhoria contínua e alinhamento aos padrões nacionais.

O prefeito Conrado Scheller reforçou que a transparência é um dos pilares fundamentais da gestão pública. Ele destacou que a administração municipal atua para garantir que a população tenha acesso a todas as informações referentes à aplicação dos recursos públicos. Segundo ele, as contas aprovadas anualmente sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado demonstram responsabilidade administrativa e compromisso social.

O controlador-geral do município, Vilson Rico, afirmou que o resultado alcançado reflete o trabalho integrado entre diferentes setores. Ele ressaltou a atuação conjunta da Secretaria de Governo, responsável pela gestão da transparência; do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, que assegura o suporte tecnológico; da Controladoria-Geral, responsável pela coordenação e avaliação; e das demais secretarias, que fornecem dados atualizados e completos para o portal.

A conquista do selo ouro evidencia a evolução da gestão municipal e reforça o compromisso de Cambé com práticas públicas modernas, acessíveis e alinhadas aos princípios da administração responsável.