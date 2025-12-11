sexta-feira, dezembro 12, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nublado
17.4 ° C
17.4 °
17.4 °
100 %
1.5kmh
100 %
sex
26 °
sáb
22 °
dom
26 °
seg
26 °
ter
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prefeitura de Cambé conquista selo ouro de transparência pública em 2025

CambéDestaquesPrefeitura Municipal de Cambé
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

A Prefeitura de Cambé conquistou, pela primeira vez, o selo ouro do Programa Nacional de Transparência Pública 2025. A certificação é promovida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O reconhecimento reafirma o compromisso do município com a transparência pública em Cambé, integridade administrativa e acesso da população às informações governamentais.

Em 2025, Cambé atingiu 86,67% no índice nacional de transparência, resultado que marca um crescimento superior a 20% desde 2022. Nos últimos anos, o município evoluiu gradualmente, passando do selo intermediário para os níveis elevado, prata e, agora, ouro. O avanço reflete a consolidação de práticas voltadas à divulgação clara, acessível e completa das ações públicas.

Segundo o levantamento, a Prefeitura atingiu 100% de conformidade em áreas essenciais, incluindo acessibilidade, contratos, despesas, diárias, educação, informações institucionais, dados prioritários, licitações, obras, ouvidoria e recursos humanos. Houve destaque ainda nos avanços relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na reclassificação de informações que haviam sido desconsideradas em avaliações anteriores.

Para 2026, a administração municipal estabeleceu como meta alcançar o selo diamante, concedido apenas a entidades que superam 95% no índice de transparência. Com esse objetivo, a Controladoria-Geral do Município irá incluir no Plano de Auditoria e Controle (PAC) uma atividade específica de verificação da conformidade, acessibilidade, organização e qualidade das informações disponibilizadas no Portal da Transparência. As análises serão realizadas anualmente, contemplando setores diferentes a cada ciclo, garantindo melhoria contínua e alinhamento aos padrões nacionais.

O prefeito Conrado Scheller reforçou que a transparência é um dos pilares fundamentais da gestão pública. Ele destacou que a administração municipal atua para garantir que a população tenha acesso a todas as informações referentes à aplicação dos recursos públicos. Segundo ele, as contas aprovadas anualmente sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado demonstram responsabilidade administrativa e compromisso social.

O controlador-geral do município, Vilson Rico, afirmou que o resultado alcançado reflete o trabalho integrado entre diferentes setores. Ele ressaltou a atuação conjunta da Secretaria de Governo, responsável pela gestão da transparência; do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, que assegura o suporte tecnológico; da Controladoria-Geral, responsável pela coordenação e avaliação; e das demais secretarias, que fornecem dados atualizados e completos para o portal.

A conquista do selo ouro evidencia a evolução da gestão municipal e reforça o compromisso de Cambé com práticas públicas modernas, acessíveis e alinhadas aos princípios da administração responsável.

77
spot_img
Artigo anterior
PM de Cambé prende dois suspeitos e apreende drogas em ações distintas
Próximo artigo
Previsão do Tempo para Cambé (PR) – Fim de Semana com Tempestades e Chuva Forte (12 a 14 de Dezembro de 2025)
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress