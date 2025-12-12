sexta-feira, dezembro 12, 2025

Previsão do Tempo para Cambé (PR) – Fim de Semana com Tempestades e Chuva Forte (12 a 14 de Dezembro de 2025)

O fim de semana em Cambé (PR) será marcado por condições climáticas instáveis, com tempestades e chuva forte, principalmente nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2025. De acordo com o aviso meteorológico emitido pela Defesa Civil do Paraná, há risco de tempestades potencialmente severas na sexta-feira, 12 de dezembro. O risco é classificado de Baixo a Muito Alto, com previsão de granizo, ventos fortes e chuvas intensas, especialmente no período da tarde e noite.

Sexta-feira, 12 de Dezembro de 2025

A previsão para sexta-feira é de um dia nublado com chuvas fortes e trovoadas durante todo o dia. A temperatura mínima será de 19°C, com máxima de 23°C. A probabilidade de precipitação é de 95%, com acumulado de 23,5 mm de chuva. Apesar de a intensidade da chuva diminuir à noite, as trovoadas continuam e a precipitação não para completamente.

Sábado, 13 de Dezembro de 2025

Para o sábado, a previsão é de chuvas fortes pela manhã, com aberturas de sol durante a tarde. No entanto, as pancadas de chuva retornam à noite. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 24°C. A probabilidade de chuva é de 99%, com acumulado de 45,5 mm. O vento estará mais intenso, vindo de nordeste, a 10 km/h.

Domingo, 14 de Dezembro de 2025

O domingo também terá tempo nublado, com chuva forte ao longo do dia e redução da intensidade à noite. A temperatura mínima será de 20°C, e a máxima pode atingir 27°C. A probabilidade de chuva é de 92%, com acumulado de 41,5 mm.

Aviso Meteorológico

O aviso meteorológico emitido pela Defesa Civil destaca a possibilidade de tempestades severas e chuvas fortes, principalmente ao longo de sexta-feira, 12 de dezembro. As regiões em risco de granizo e ventos intensos incluem áreas de risco muito alto e alto no mapa de previsão, como parte do estado do Paraná.

Resumo das Previsões

  • Sexta-feira (12/12): Tempo nublado com chuvas fortes e trovoadas, temperaturas entre 19°C e 23°C.
  • Sábado (13/12): Chuvas fortes pela manhã, com aberturas de sol à tarde e mais chuva à noite, temperaturas entre 21°C e 24°C.
  • Domingo (14/12): Chuvas fortes durante o dia, com redução à noite, temperaturas entre 20°C e 27°C.
