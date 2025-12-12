O sobrevoo de um helicóptero da Polícia Militar chamou a atenção de moradores de Cambé na tarde desta quinta-feira (11). A presença da aeronave gerou diversas mensagens e questionamentos nas redes sociais e aplicativos de mensagens, especialmente no WhatsApp e no Instagram.

De acordo com as informações apuradas, o helicóptero realizava patrulhamento preventivo pela cidade e não havia nenhuma ocorrência em andamento no momento do voo. A ação faz parte da Operação Natal, que está em andamento em Cambé, Londrina e em todo o estado do Paraná.

Ação preventiva e reforço no policiamento

A Operação Natal tem como principal objetivo reforçar a segurança pública no período de fim de ano, quando há maior circulação de pessoas nas ruas, principalmente no período noturno e em áreas comerciais. Além do helicóptero, a operação conta com aumento no número de viaturas e policiais atuando nas ruas.

O patrulhamento aéreo funciona como apoio às equipes terrestres e também como forma de inibir possíveis práticas criminosas, garantindo mais tranquilidade à população durante as compras e atividades típicas desta época do ano.

Sobrevoos podem continuar

Segundo as informações, o helicóptero pode voltar a sobrevoar Cambé nos próximos dias, desde que as condições climáticas permitam. O tempo fechado registrado nesta sexta-feira pode interferir na continuidade das ações aéreas, mas o patrulhamento segue sendo realizado de forma integrada.

A orientação é que, ao observar o helicóptero sobrevoando a cidade, a população entenda que a ação faz parte da Operação Natal. Caso haja qualquer ocorrência específica, as informações serão divulgadas pelos canais oficiais.

O Portal Cambé segue acompanhando as ações de segurança pública e mantém a população informada sobre fatos relevantes que impactam o dia a dia da cidade.