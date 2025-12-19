Prefeitura de Cambé entrega 28 veículos e Câmara devolve R$ 2,7 milhões

Na manhã desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Cambé realizou a entrega oficial de 28 veículos que irão reforçar a frota municipal e impactar diretamente os serviços públicos nas áreas de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, além do Esporte. A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e contou com a presença de autoridades locais, estaduais e federais.

Ao todo, o investimento na renovação da frota soma R$ 7.423.843. Os veículos incluem automóveis, vans, ambulâncias, ônibus e maquinários pesados, destinados à ampliação da capacidade de atendimento à população e à melhoria da infraestrutura urbana e rural do município.

Durante o evento, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destacou que a entrega dos veículos representa o encerramento de um ano marcado pelo equilíbrio financeiro e pela continuidade dos serviços públicos. Segundo ele, o município mantém as contas em dia, com pagamento regular de fornecedores e servidores, o que reflete diretamente na eficiência do atendimento à população.

O prefeito ressaltou que os veículos não são destinados ao uso administrativo, mas sim ao fortalecimento dos serviços essenciais. Na área da Saúde, por exemplo, os automóveis serão utilizados por equipes da Estratégia Saúde da Família, possibilitando o atendimento domiciliar de pacientes acamados. Já os maquinários entregues contribuirão para a melhoria das estradas rurais e da infraestrutura urbana.

Outro ponto destacado durante a solenidade foi a devolução de R$ 2,7 milhões pela Câmara Municipal de Cambé aos cofres públicos. O recurso é resultado da economia realizada pelo Legislativo ao longo do exercício e poderá ser utilizado pela Prefeitura conforme as necessidades do município. O prefeito avaliou a devolução como um reflexo do trabalho responsável e da atuação conjunta entre os Poderes.

O deputado federal Luiz Carlos Hauly, responsável pela destinação de parte das emendas parlamentares que viabilizaram a aquisição de veículos e maquinários, também participou do evento. Ele destacou a importância do alinhamento entre governo federal, municipal e Legislativo para garantir investimentos contínuos. Segundo o parlamentar, desde 2023, Cambé já recebeu aproximadamente R$ 24 milhões em recursos, com previsão de novos aportes nos próximos anos.

O presidente da Câmara Municipal, Odair Paviani, enfatizou que a devolução dos recursos demonstra o compromisso do Legislativo com a boa gestão do dinheiro público. De acordo com ele, a economia obtida permite que o município amplie investimentos em áreas prioritárias, beneficiando diretamente a população.

Veículos destinados à Saúde

Para a Secretaria Municipal de Saúde Pública, foram destinados 21 veículos, incluindo 12 automóveis HB20, quatro automóveis C3 automáticos, três vans com capacidade para 17 passageiros e duas ambulâncias, estas últimas com entrega prevista para janeiro de 2026. O investimento total na área da Saúde soma R$ 3.072.144,00, sendo R$ 2,2 milhões provenientes de recursos estaduais e R$ 872.144,00 de contrapartida municipal.

A secretária de Saúde Pública, Talita Bengozi, destacou que os novos veículos irão garantir mais agilidade nos atendimentos, ampliar o alcance das equipes de Saúde da Família e oferecer mais conforto no transporte de pacientes que realizam tratamentos e cirurgias fora do município.

Maquinários para Agricultura, Meio Ambiente e Obras

Seis equipamentos foram destinados às Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos. Entre eles estão dois caminhões basculantes, duas escavadeiras hidráulicas, um rolo compactador e uma pá carregadeira. O investimento nessa área foi de R$ 3.537.699,00, viabilizado por convênios com o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de emenda parlamentar federal.

A secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Roberta Queiroz, afirmou que a renovação da frota permitirá maior eficiência nos serviços de manutenção urbana, estradas rurais, limpeza pública, melhorias no aterro municipal e ações em fundos de vale.

Ônibus para o Esporte

Também foi entregue um ônibus rodoviário no valor de R$ 814 mil, destinado à Secretaria de Esporte e Lazer. O veículo será utilizado no transporte de atletas e delegações que representam Cambé em competições regionais e estaduais, garantindo mais conforto e segurança.

Com a entrega dos veículos e a devolução dos recursos pela Câmara Municipal, a administração encerra o ano com investimentos em diversas áreas e com a perspectiva de novos aportes para os próximos exercícios, mantendo o compromisso com a responsabilidade fiscal e a continuidade dos serviços públicos.