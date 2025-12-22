Operação Força Total XXII reforça fiscalização e ordem pública em Cambé

A Polícia Militar do Paraná realizou, na madrugada do dia 19 de dezembro de 2025, uma ação preventiva no município de Cambé como parte da Operação Força Total XXII. A operação ocorreu por volta da 1h, em dois pontos distintos da cidade: na Avenida Esperança, no Jardim Alvorada, e na Avenida José Afonso dos Santos, no Jardim Santo Amaro.

A ação foi coordenada pelo 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), por meio da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), com o emprego de equipes da Polícia Militar, Trânsito, duas equipes da ROTAM, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Rural, apoio administrativo e Agência de Inteligência. A operação contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Fiscalização Municipal.

De acordo com a Polícia Militar, os locais fiscalizados apresentavam histórico recorrente de reclamações da população, envolvendo perturbação do sossego, uso de som em volume elevado, consumo e possível comercialização de entorpecentes, exibição de condutas inadequadas em via pública, venda de bebidas alcoólicas a menores e conflitos entre frequentadores, que já haviam resultado em vias de fato e lesões corporais.

O objetivo da operação foi coibir práticas irregulares, garantir a tranquilidade dos moradores e preservar a ordem pública, uma vez que medidas administrativas anteriores não haviam sido suficientes para solucionar os problemas registrados nessas regiões.

Durante a fiscalização conjunta, foi constatada a perturbação do trabalho e do sossego alheio, com medições de ruído acima dos limites permitidos por lei. Também foram identificadas infrações de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas. Alguns veículos foram recolhidos ao pátio do órgão competente devido a pendências administrativas, enquanto os condutores e proprietários foram devidamente orientados e liberados no local.

Em razão das irregularidades verificadas, um dos estabelecimentos foi interditado, conforme prevê a legislação vigente, e as providências cabíveis foram adotadas pelas autoridades responsáveis.

Como resultado da operação, foram apreendidas dez motocicletas e lavrado Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) por perturbação do sossego. A Operação Força Total XXII reafirma o compromisso das forças de segurança com a manutenção da ordem pública e a segurança da população de Cambé.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade, que pode realizar denúncias de forma anônima e segura pelos canais oficiais.