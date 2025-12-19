Projeto Novos Talentos retoma atividades e atende cerca de 150 crianças no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé

O Projeto Novos Talentos voltou a atender crianças e adolescentes no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, fortalecendo o esporte de base e a inclusão social por meio do futebol. A iniciativa, que teve início em 2008, retomou suas atividades recentemente, após um período de pausa, e atualmente conta com cerca de 150 crianças inscritas, com participação média de 120 a 130 alunos por dia de treino.

A retomada do projeto aconteceu a partir de uma articulação entre o coordenador Flávio Lau, a vereadora Patrícia da Farmácia e a Secretaria Municipal de Esportes. Segundo os responsáveis, o projeto já existia em anos anteriores, inclusive na época da ex-vereadora Alzira da Farmácia, mãe de Patrícia, que teve atuação marcante na comunidade do Jardim Novo Bandeirantes.

As atividades atendem crianças a partir dos seis anos de idade até adolescentes de 13 anos, oferecendo treinamento esportivo, convivência social e acompanhamento contínuo. Os treinos acontecem no campo do bairro, que, apesar do desgaste natural, voltou a receber movimento constante e participação ativa da comunidade.

O projeto também mantém parceria com o Athletico Paranaense. Observadores técnicos do clube acompanham periodicamente os treinamentos, além da participação do Novos Talentos na Copa Quatro Ventos, competição organizada pelo próprio clube paranaense, na qual a equipe representa o município de Cambé.

Outro destaque da iniciativa é o trabalho voltado à inclusão. O projeto atende crianças com diferentes perfis, incluindo alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pais relatam que a participação no futebol tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento social, emocional e motor dos filhos, além de estimular a convivência e a socialização.

Além dos alunos, o projeto envolve famílias, professores e voluntários. Histórias de superação fazem parte da rotina do Novos Talentos, como a de crianças que percorrem longas distâncias a pé após a escola para participar dos treinos, demonstrando comprometimento e interesse pela atividade esportiva.

O coordenador Flávio Lau destaca que o esporte vai além do desempenho em campo. Segundo ele, o futebol é uma ferramenta de formação humana, disciplina e cidadania. O trabalho desenvolvido rendeu reconhecimento profissional, incluindo a premiação como melhor treinador de base da Copa Cebrac.

A vereadora Patrícia da Farmácia reforça que a retomada do projeto representa a continuidade de um legado comunitário iniciado por sua mãe. Para ela, apoiar iniciativas esportivas é investir no futuro das crianças e fortalecer os laços sociais no bairro.

No encerramento das atividades do ano, os alunos receberam lembranças simbólicas, viabilizadas com apoio de parceiros e colaboradores, marcando o último treino com integração e reconhecimento pela dedicação ao longo do período.

O Projeto Novos Talentos segue aberto ao apoio da comunidade e de empresários interessados em contribuir com a iniciativa. Informações e contatos do projeto estão disponíveis nas redes sociais do coordenador e na descrição da matéria.