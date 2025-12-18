quinta-feira, dezembro 18, 2025

Prefeitura prorroga inscrições do edital do Bolsa Atleta 2026

CambéDestaquesEsportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
3 min.read

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, prorrogou o prazo de inscrições do edital do Bolsa Atleta 2026. Agora, atletas e técnicos interessados têm até 23h59 da próxima sexta-feira (19) para realizar a inscrição de forma online.

A decisão foi tomada após o site oficial do município apresentar instabilidades técnicas nos últimos dias, o que pode ter dificultado o acesso dos candidatos. Com a normalização do sistema, o prazo foi estendido para garantir igualdade de participação aos interessados.

Inicialmente, as inscrições para atletas se encerrariam na segunda-feira (15), enquanto os técnicos teriam até a terça-feira (16). Com a prorrogação, o novo prazo busca compensar o período em que o portal esteve fora do ar.

Programa Bolsa Atleta 2026

O Bolsa Atleta 2026 vai contemplar 194 atletas e seis técnicos, com o objetivo de fortalecer o esporte de formação no município. Os atletas beneficiados devem ter nascimento entre 2008 e 2018, abrangendo 10 modalidades olímpicas, não olímpicas, paralímpicas e de paradesporto não olímpico.

O auxílio terá duração de nove meses, com valores que variam entre R$ 100 e R$ 300, totalizando R$ 351 mil em investimentos ao longo do ano.

Estão previstas bolsas do nível de formação, no valor de R$ 100; três categorias do nível estudantil, com valores entre R$ 100 e R$ 200; e duas categorias do nível estadual, com bolsas entre R$ 250 e R$ 300. A seleção dos atletas será feita com base na pontuação obtida em competições disputadas nos anos anteriores. A lista de classificados será divulgada no dia 5 de janeiro.

Entre as modalidades aptas a receber o benefício estão basquete masculino, futebol de campo masculino, futsal feminino e masculino, ginástica rítmica, handebol feminino e masculino, judô feminino e masculino, luta olímpica feminina e masculina, kickboxing feminino e masculino, taekwondo feminino e masculino, voleibol feminino e masculino, entre outras.

As inscrições devem ser realizadas de forma digital, com preenchimento da ficha cadastral e envio dos seguintes documentos: foto digital 3×4 ou similar; comprovante de residência; declaração de matrícula da instituição de ensino; termo de indicação de competições disputadas; declaração de recebimento ou não de patrocínio ou bolsa; documento de identidade do atleta; CPF do atleta; e CPF do responsável legal.

Bolsa Técnico

O edital também prevê o Bolsa Técnico, destinado a seis profissionais de cinco modalidades esportivas diferentes. O benefício terá duração de 10 meses, com valores que variam entre R$ 1.500 e R$ 3.800, somando R$ 146 mil em investimentos no ano.

Serão distribuídas uma bolsa de R$ 1.500, quatro bolsas de R$ 2.400 e uma bolsa de R$ 3.800, conforme a carga horária semanal de treinamento. Estão previstas bolsas para as modalidades de atletismo, basquete, futebol, vôlei e esporte adaptado.

Para participar, o técnico deve estar em atividade profissional há pelo menos dois anos, possuir registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF), ter treinado atletas ou paratletas participantes de competições oficiais, apresentar documentação que comprove compatibilidade de horários, quando houver outro vínculo empregatício, e estar em dia com prestações de contas de benefícios anteriores.

A inscrição também é feita de forma online, com envio de documentos como foto digital 3×4, comprovante de residência, declaração de registro no CREF, termo de indicação de competições disputadas, declaração de recebimento ou não de patrocínio ou bolsa, documento de identidade e CPF do técnico.

Onde se inscrever

Todas as informações, incluindo edital completo, critérios, prazos e links para inscrição do Bolsa Atleta 2026, estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Cambé. O acesso ao Bolsa Técnico ocorre por página específica no portal municipal.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer reforça que permanece à disposição para esclarecimentos e agradece a compreensão da população diante do período de instabilidade técnica registrado nos últimos dias.

