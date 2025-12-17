Ganhador de R$ 50 mil do Nota Paraná em Cambé é localizado

O ganhador do prêmio de R$ 50 mil do programa Nota Paraná em Cambé foi localizado. O cambeense Marcelo Ferreira Leme, de 22 anos, recebeu simbolicamente o cheque após ser um dos contemplados no sorteio mensal do programa, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.

A entrega simbólica foi realizada por Marta Gambini, representante da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa-PR). A equipe foi até o endereço onde o jovem estava trabalhando como pintor, nas proximidades do Parque Zezão, para fazer a entrega do prêmio, considerado um verdadeiro “presente de Natal”.

Durante a ação, Marta Gambini agradeceu o empenho da população de Cambé, que colaborou para a localização do ganhador. Segundo ela, o envolvimento da comunidade foi fundamental para que o prêmio chegasse ao contemplado.

O programa Nota Paraná tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal, estimulando os consumidores a solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra. Além dos sorteios mensais, a iniciativa contribui para o fortalecimento das entidades sociais cadastradas.

Cambé já foi premiada duas vezes com o prêmio máximo do Nota Paraná, no valor de R$ 1 milhão, consolidando-se como uma das cidades consideradas mais “pé-quente” do estado quando o assunto é sorteio do programa.