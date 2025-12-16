quarta-feira, dezembro 17, 2025

🔎 Cadê você? Ganhador de R$ 50 mil do Nota Paraná em Cambé ainda não foi localizado

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Após mais de uma semana desde a realização do sorteio de dezembro do programa Nota Paraná, o ganhador do prêmio de R$ 50 mil ainda não se apresentou para receber o valor. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa-PR).

Diante da ausência do vencedor, o Governo do Estado iniciou, nesta segunda-feira (15), uma campanha nas redes sociais com o objetivo de localizar o ganhador e orientá-lo sobre os procedimentos necessários para o resgate do prêmio.

De acordo com os dados divulgados pela Sefa-PR, o ganhador tem 22 anos, mora no bairro Ana Eliza, em Cambé, no norte do Paraná, e possui como primeiro nome Marcelo. Até o momento, essas são as únicas informações tornadas públicas para preservar a identidade do premiado.

O sorteio foi realizado no dia 8 de dezembro, e o prêmio é resultado da participação no programa Nota Paraná, que incentiva os consumidores a solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal no momento das compras. Os valores sorteados podem ser resgatados por meio do aplicativo ou do site oficial do programa.

A Secretaria da Fazenda reforça que os participantes devem manter seus dados cadastrais atualizados, além de acompanhar regularmente os sorteios e notificações, evitando a perda de prazos para o recebimento dos prêmios.

O governo orienta que o possível ganhador, ou pessoas que o conheçam, verifiquem as informações oficiais do programa Nota Paraná e entrem em contato pelos canais institucionais para confirmar a contemplação e dar andamento ao processo de resgate do valor.

