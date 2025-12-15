Confronto com a PM termina com suspeito morto em Cambé

Um confronto entre a Polícia Militar e um suspeito foi registrado na noite desta segunda-feira (15), na cidade de Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência aconteceu na Rua Equador, região localizada entre o Centro e o bairro Vila Mesquita.

De acordo com informações apuradas no local, o homem, que ainda não teve a identidade oficialmente confirmada até o fechamento desta edição, seria suspeito de praticar roubos a residências na região. Durante a tentativa de abordagem policial, ele teria fugido e passado por diversos quintais de imóveis próximos, na tentativa de escapar do cerco policial.

Ainda conforme relatos preliminares, durante a perseguição, houve confronto com a Polícia Militar. O suspeito acabou sendo baleado e morreu no local. As circunstâncias exatas do confronto serão apuradas pelas autoridades competentes.

Uma das moradoras da região, que teve a residência invadida momentos antes do confronto, relatou à imprensa local o momento de tensão vivido pela família. Segundo ela, o homem entrou no imóvel alegando estar sendo perseguido pela polícia. Ao ser orientado a sair, devido à presença de crianças na casa, o suspeito tentou acessar residências vizinhas, mas não conseguiu.

A moradora afirmou que nenhum objeto foi levado da casa, mas descreveu a situação como assustadora. Ela destacou ainda a rapidez da ação policial e afirmou que o bairro é considerado tranquilo, sendo esta a primeira vez que vivenciou uma situação semelhante.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o histórico criminal do suspeito. A Polícia Militar segue responsável pela ocorrência, e o caso deve ser investigado para esclarecimento completo dos fatos.

A imprensa reforça que, conforme determina a legislação brasileira, o termo “suspeito” é utilizado até que haja confirmação oficial e conclusão das investigações pelas autoridades.

Novas informações poderão ser divulgadas conforme a atualização oficial do caso.