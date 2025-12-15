Prefeitura informa instabilidade temporária em sistemas municipais

A Prefeitura informou que alguns sistemas operacionais do município estão temporariamente indisponíveis em razão de um problema técnico identificado no servidor principal. A falha ocasionou instabilidade em plataformas utilizadas por diferentes secretarias e serviços públicos.

De acordo com a administração municipal, a equipe de Tecnologia da Informação já atua no diagnóstico e na solução da ocorrência, com o objetivo de restabelecer plenamente os serviços no menor prazo possível.

Durante o período de instabilidade, alguns atendimentos podem apresentar lentidão, falhas de acesso ou atraso na execução de procedimentos, o que pode impactar diretamente o uso de serviços digitais pela população.

Entre os sistemas afetados estão a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, o Portal da Secretaria de Fazenda, o Portal da Secretaria de Educação, o Portal da Secretaria de Meio Ambiente, o Portal da Secretaria de Trânsito, o Portal do Jornal Oficial e os sistemas vinculados à Secretaria de Saúde.

A Prefeitura destacou que trabalha para normalizar o funcionamento das plataformas o mais rápido possível e que novas informações serão divulgadas assim que os sistemas forem totalmente restabelecidos.

A administração municipal agradeceu a compreensão da população durante o período de instabilidade.