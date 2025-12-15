segunda-feira, dezembro 15, 2025

Mulher é encaminhada à Santa Casa após invadir abrigo e apresentar comportamento agitado em Cambé

CambéDestaques
Uma mulher foi encaminhada à Santa Casa de Cambé após invadir um abrigo localizado na Rua Bélgica, no município de Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida após diversas solicitações informando que havia uma mulher gritando e pedindo socorro no local.

Segundo as informações apuradas, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, onde fez contato com a senhora M., cuidadora de idosos responsável pelo abrigo. Ela relatou que a mulher havia quebrado a porta do imóvel e invadido o local de forma repentina, passando a se debater, gritar e proferir falas desconexas, gerando apreensão entre os presentes.

Após algum tempo e com dificuldade, a mulher foi identificada como A., que permanecia bastante agitada. Diante da situação, foi necessária a contenção da envolvida com o objetivo de preservar a integridade física de todos que estavam na residência, bem como da própria mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e compareceu ao local com a viatura VTR26. A equipe realizou o atendimento e encaminhou A. até a Santa Casa de Cambé, onde recebeu atendimento médico especializado.

A cuidadora M. foi orientada pela equipe policial e informou que, posteriormente, decidiu representar formalmente sobre o fato. Após o encerramento do apoio ao SAMU, a equipe policial retomou o patrulhamento de rotina.

O caso segue os procedimentos legais e administrativos cabíveis, conforme registro da ocorrência.

691
