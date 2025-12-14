segunda-feira, dezembro 15, 2025

Prefeitura de Cambé realiza audiência pública sobre vagas em CMEI

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promove nesta segunda-feira (15), a partir das 14h, uma audiência pública para tratar da ampliação de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).

O encontro será realizado no Auditório do Centro Cultural, localizado no piso superior do prédio da Rua Pará, nº 161, e é aberto à participação da população.

O objetivo da audiência é apresentar à comunidade o Plano Estrutural de Ampliação da Oferta de Vagas destinado a crianças de 0 a 3 anos. O documento foi elaborado de forma integrada entre diferentes setores do município e busca atender à demanda existente na educação infantil.

Além da apresentação do plano, a audiência pública também tem como finalidade debater o tema e colher contribuições da comunidade, permitindo que moradores, pais e responsáveis participem do processo de construção das ações voltadas à educação infantil.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura destaca que a participação da população é considerada essencial para a definição das melhores estratégias e para o aprimoramento das políticas públicas relacionadas à oferta de vagas nos CMEIs do município.

302
