Cambé
Mulher é presa e motocicleta furtada é recuperada no Parque Ana Rosa

Redação Portal Cambé
Uma mulher foi presa pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) na tarde deste sábado (13), no bairro Parque Ana Rosa, após ser abordada conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração e registro de furto. A ocorrência foi atendida por uma equipe da ROTAM, vinculada ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM) e à 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM).

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Francisco Lopes Hernandes, por volta das 18h40, quando visualizou uma motocicleta com escapamento adulterado, produzindo ruído excessivo. Diante da situação, foi realizada a abordagem do veículo.

Durante a verificação, os policiais constataram que a placa ostentada pela motocicleta não correspondia aos dados do motor. Além disso, o chassi encontrava-se totalmente suprimido, caracterizando adulteração do sinal identificador do veículo.

Em consulta ao número do motor, foi identificado um alerta de furto ocorrido no município de Rolândia, com registro datado de 21 de junho de 2023. A placa original do veículo também foi confirmada durante a checagem.

Diante dos fatos, a condutora recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de plantão para os procedimentos cabíveis, sem a necessidade do uso de algemas. A motocicleta foi recuperada e apreendida.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade, por meio de denúncias anônimas, que auxiliam no trabalho preventivo e ostensivo realizado diariamente pelas equipes policiais.

✅ Resultado da ocorrência

  • 1 mulher presa
  • Motocicleta furtada recuperada

📞 Canais de denúncia

  • 🚓 Polícia Militar: 190
  • 📱 Aplicativo 190 PR
  • 🚒 Corpo de Bombeiros: 193
  • 🗣 Disque-Denúncia: 181
Redação Portal Cambé
