Condutor fica ferido em sinistro de trânsito na PR-445 em Bela Vista do Paraíso

DestaquesPolícia Rodoviária Estadual
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um sinistro de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (13) na rodovia PR-445, no quilômetro 110 mais 700 metros, no município de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Londrina.

De acordo com as informações colhidas no local, o acidente envolveu um único veículo, um Toyota Corolla XEi Flex. O condutor, identificado pelas iniciais E. M. A. F., de 21 anos, trafegava pela rodovia no sentido crescente da via, conforme o fluxo normal de tráfego, quando, ao atingir o referido quilômetro, envolveu-se em um sinistro de trânsito do tipo não identificado.

Em decorrência do ocorrido, o condutor sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento hospitalar. Por esse motivo, não foi possível a realização do teste de etilômetro no local. O veículo apresentou danos materiais, mas foi liberado posteriormente no próprio local para o responsável.

No momento do atendimento, as condições da via incluíam pista simples, curva aberta, tempo chuvoso e sinalização de velocidade regulamentada em 80 quilômetros por hora. Não havia obras na pista no trecho onde o sinistro foi registrado.

O atendimento teve início às 13h12, com o comunicado oficial registrado às 14h10. A chegada da equipe ao local ocorreu às 14h45, e a finalização da ocorrência foi concluída às 16h20. As circunstâncias do sinistro foram devidamente registradas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, que permaneceu no local para garantir a segurança viária e orientar os usuários da rodovia.

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região.

