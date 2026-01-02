Cambé registra 146 apostas premiadas na Mega-Sena; prêmios se concentram em quinas e quadras

O município de Cambé, no norte do Paraná, contabilizou 146 apostas premiadas no concurso da Mega-Sena, conforme levantamento realizado a partir dos dados oficiais divulgados no site das Loterias da Caixa Econômica Federal.
Os registros correspondem, em sua totalidade, às faixas de Quina (cinco acertos) e Quadra (quatro acertos), com apostas realizadas em lotéricas físicas do município, além de canais eletrônicos, como o Internet Banking da Caixa e plataformas multicanais.
Distribuição das premiações
💰 Valores pagos por lotérica/canal – Cambé/PR
💻 IBC – Internet Banking Caixa
- R$ 11.931,42 (1 aposta)
- R$ 216,76 × 9 apostas
🔹 Total IBC: R$ 13.882,26
🌐 Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE)
- R$ 216,76 × 16 apostas
- R$ 650,28 (1 aposta – 7 acertos)
- R$ 2.167,60 (1 aposta – 9 acertos)
🔹 Total SILCE: R$ 6.286,04
🎟️ Lotérica Cambé
- R$ 216,76 × 6 apostas
- R$ 216,72 (1 bolão – 7 cotas)
🔹 Total Lotérica Cambé: R$ 1.517,28
🎟️ Lotérica Cristo Rei
- R$ 216,76 × 14 apostas
- R$ 216,72 × 2 bolões
🔹 Total Lotérica Cristo Rei: R$ 3.468,08
🎟️ Lotérica Esperança
- R$ 216,76 × 10 apostas
- R$ 2.167,60 (1 aposta – 9 acertos)
- R$ 1.300,42 (1 bolão – 23 cotas)
- R$ 216,72 (1 bolão – 6 cotas)
- R$ 650,10 (1 bolão – 22 cotas)
🔹 Total Lotérica Esperança: R$ 6.502,44
🎟️ Lotérica Japurá
- R$ 216,76 × 13 apostas
- R$ 650,25 (1 bolão – 17 cotas)
🔹 Total Lotérica Japurá: R$ 3.468,13
🎟️ Lotérica Santo Amaro
- R$ 216,76 × 12 apostas
- R$ 216,72 (1 bolão – 7 cotas)
🔹 Total Lotérica Santo Amaro: R$ 2.817,84
🎟️ Lotérica Super Sorte
- R$ 11.931,42 (1 aposta – destaque)
- R$ 216,76 × 29 apostas
- R$ 650,08 (1 bolão – 34 cotas)
- R$ 650,26 (1 bolão – 13 cotas)
🔹 Total Lotérica Super Sorte: R$ 19.517,80
✅ VALOR TOTAL FINAL PAGO EM CAMBÉ
💵 R$ 57.459,87
As informações foram apuradas com base nos dados disponibilizados pela própria Caixa Econômica Federal, por meio da página “Locais da Sorte” do site oficial das Loterias Caixa, que reúne a relação de apostas premiadas por município, modalidade e faixa de acerto.
A Caixa reforça que os prêmios devem ser resgatados conforme as regras vigentes, respeitando os prazos e procedimentos estabelecidos pela instituição.