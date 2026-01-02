Cambé registra 146 apostas premiadas na Mega-Sena; prêmios se concentram em quinas e quadras

O município de Cambé, no norte do Paraná, contabilizou 146 apostas premiadas no concurso da Mega-Sena, conforme levantamento realizado a partir dos dados oficiais divulgados no site das Loterias da Caixa Econômica Federal.

Os registros correspondem, em sua totalidade, às faixas de Quina (cinco acertos) e Quadra (quatro acertos), com apostas realizadas em lotéricas físicas do município, além de canais eletrônicos, como o Internet Banking da Caixa e plataformas multicanais.

Distribuição das premiações

💰 Valores pagos por lotérica/canal – Cambé/PR

💻 IBC – Internet Banking Caixa

R$ 11.931,42 (1 aposta)

R$ 216,76 × 9 apostas

🔹 Total IBC: R$ 13.882,26

🌐 Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE)

R$ 216,76 × 16 apostas

R$ 650,28 (1 aposta – 7 acertos)

R$ 2.167,60 (1 aposta – 9 acertos)

🔹 Total SILCE: R$ 6.286,04

🎟️ Lotérica Cambé

R$ 216,76 × 6 apostas

R$ 216,72 (1 bolão – 7 cotas)

🔹 Total Lotérica Cambé: R$ 1.517,28

🎟️ Lotérica Cristo Rei

R$ 216,76 × 14 apostas

R$ 216,72 × 2 bolões

🔹 Total Lotérica Cristo Rei: R$ 3.468,08

🎟️ Lotérica Esperança

R$ 216,76 × 10 apostas

R$ 2.167,60 (1 aposta – 9 acertos)

R$ 1.300,42 (1 bolão – 23 cotas)

R$ 216,72 (1 bolão – 6 cotas)

R$ 650,10 (1 bolão – 22 cotas)

🔹 Total Lotérica Esperança: R$ 6.502,44

🎟️ Lotérica Japurá

R$ 216,76 × 13 apostas

R$ 650,25 (1 bolão – 17 cotas)

🔹 Total Lotérica Japurá: R$ 3.468,13

🎟️ Lotérica Santo Amaro

R$ 216,76 × 12 apostas

R$ 216,72 (1 bolão – 7 cotas)

🔹 Total Lotérica Santo Amaro: R$ 2.817,84

🎟️ Lotérica Super Sorte

R$ 11.931,42 (1 aposta – destaque)

R$ 216,76 × 29 apostas

R$ 650,08 (1 bolão – 34 cotas)

R$ 650,26 (1 bolão – 13 cotas)

🔹 Total Lotérica Super Sorte: R$ 19.517,80

✅ VALOR TOTAL FINAL PAGO EM CAMBÉ

💵 R$ 57.459,87

As informações foram apuradas com base nos dados disponibilizados pela própria Caixa Econômica Federal, por meio da página “Locais da Sorte” do site oficial das Loterias Caixa, que reúne a relação de apostas premiadas por município, modalidade e faixa de acerto.

A Caixa reforça que os prêmios devem ser resgatados conforme as regras vigentes, respeitando os prazos e procedimentos estabelecidos pela instituição.