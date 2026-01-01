Ocorrências da PM no Jardim Imperatriz terminam com achado de cadáver em Cambé

Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, uma ocorrência policial registrada no Jardim Imperatriz, em Cambé, mobilizou equipes da Polícia Militar e resultou, horas depois, no achado de um corpo em uma área de mata da região.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, por volta das 2h, uma equipe da ROTAM da 11ª Companhia Independente realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando visualizou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos trafegando na contramão da via e em atitude considerada incompatível com a normalidade do local.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os ocupantes da motocicleta demonstraram nervosismo. O condutor realizou uma mudança brusca de direção e acelerou repentinamente, passando a adotar comportamento evasivo, caracterizando tentativa de fuga. Diante da fundada suspeita, a equipe policial tentou realizar a abordagem, porém os indivíduos desobedeceram às ordens legais de parada.

A perseguição se estendeu até o cruzamento da Rua Guaianases com a Rua Abílio Lino, onde os ocupantes perderam o controle da motocicleta e caíram. Na sequência, abandonaram o veículo e fugiram a pé em direção a uma área de mata, ambos portando armas de fogo. Durante a fuga, um dos suspeitos dispensou um simulacro de revólver e outros objetos.

Segundo a Polícia Militar, ao adentrar a área de mata, um dos indivíduos apontou uma arma de fogo em direção à equipe policial, configurando iminente e injusta agressão. Diante da situação, foram efetuados disparos para cessar a ameaça. Mesmo assim, os suspeitos conseguiram fugir pela vegetação.

Após a ação, os policiais constataram que a motocicleta abandonada estava com a placa adulterada. Após consulta pelo número do chassi, verificou-se que o veículo possuía alerta de furto. A motocicleta e os objetos dispensados foram apreendidos e encaminhados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Horas depois, por volta das 8h56, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de achado de cadáver em uma área de mata localizada na Rua Guaianases, também no Jardim Imperatriz. No local, um homem relatou aos policiais que havia ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada e, devido a conflitos existentes entre facções criminosas, passou a temer pela segurança de seu irmão.

Sem conseguir contato telefônico, o familiar decidiu realizar buscas por conta própria e, ao adentrar a área de mata, encontrou o corpo do irmão já sem vida, acionando imediatamente a Polícia Militar.

A Polícia Civil, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal foram acionados e realizaram os procedimentos legais no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.

As duas ocorrências serão analisadas de forma integrada. A perícia balística ficará responsável por verificar se existe relação entre os disparos efetuados durante a intervenção policial na madrugada e o óbito constatado posteriormente, com o objetivo de esclarecer se há ligação entre os fatos.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181 (Disque-Denúncia).