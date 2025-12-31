Resultado da Mega da Virada 2025 é divulgado nesta quarta-feira

O resultado da Mega da Virada 2025 foi divulgado na noite desta quarta-feira (31), em sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias oficiais no Brasil.

O concurso especial, considerado o maior do calendário anual da Mega-Sena, contou com um prêmio elevado e, conforme as regras da modalidade, não acumula. Caso não haja acertadores das seis dezenas, o valor principal é distribuído entre os apostadores que acertarem cinco números.

Números sorteados – Mega da Virada 2025

As dezenas sorteadas foram:

[Sorteio será realizado as 22h do dia 31]

Resultado e premiação

Sena (6 acertos):

Quina (5 acertos):

Quadra (4 acertos):

Valor total do prêmio: R$ 1.000.000.000 (Um Bilhão de Reais)

O sorteio foi acompanhado por milhões de apostadores em todo o país e encerra o calendário anual das loterias federais. Após a divulgação do resultado, os ganhadores podem consultar o rateio oficial e verificar os procedimentos necessários para o resgate dos prêmios.

Os valores podem ser retirados nas agências da Caixa, respeitando os prazos e critérios estabelecidos pela instituição. Informações detalhadas sobre o concurso, incluindo locais das apostas premiadas e distribuição dos prêmios, são divulgadas nos canais oficiais.