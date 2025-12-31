quarta-feira, dezembro 31, 2025

Lei Municipal 3038/2021 de Cambé Proíbe Soltura de Fogos com Estampidos

A Lei Municipal nº 3.038, de 13 de janeiro de 2021, estabelece a proibição do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampidos no município de Cambé (Paraná), incluindo aqueles com barulho intenso conhecidos popularmente como fogos barulhentos.

A norma municipal tem como objetivo prevenir distúrbios causados por ruídos altos, sobretudo em áreas residenciais, próximas a hospitais, casas de repouso, creches e locais frequentados por pessoas sensíveis ao barulho, tais como crianças, idosos e animais domésticos. PORTAL CAMBÉ

O que Diz a Lei

De acordo com a legislação, é proibido em todo o território do município:

  • O manuseio de fogos de artifício ou artefatos com estampidos;
  • A utilização e a queima desses produtos em espaços públicos ou particulares. SAPL Cambé

A proibição abrange eventos de qualquer natureza, incluindo datas comemorativas, festas privadas ou celebrações de fim de ano. PORTAL CAMBÉ

Fiscalização e Penalidades

O descumprimento da lei pode resultar na aplicação de multas aos responsáveis. Segundo as regras estabelecidas, a penalidade inicial é a partir de R$ 500,00, podendo aumentar em caso de reincidência. PORTAL CAMBÉ

Ainda que a legislação esteja em vigor desde 2021, moradores relatam dúvidas sobre quem realiza a fiscalização e como proceder para denunciar infrações de forma prática. Atualmente, a orientação é registrar imagens ou vídeos que comprovem a infração e encaminhar às autoridades competentes para que a denúncia seja formalizada. PORTAL CAMBÉ

Onde Denunciar

Pessoas que observarem a soltura de fogos com estampidos podem:

  • Registrar ocorrência junto à Polícia Militar;
  • Encaminhar denúncia à Ouvidoria da Prefeitura de Cambé;
  • Solicitar providências por meio dos canais de atendimento ao cidadão do município.

Esses mecanismos visam fortalecer a aplicação da lei e garantir o respeito à norma vigente.

A lei segue uma tendência de municípios brasileiros que buscam reduzir o impacto dos ruídos excessivos, especialmente em datas festivas, equilibrando tradições culturais e bem-estar coletivo.

Mesmo com regras claras, a efetividade depende da atuação dos órgãos públicos e da colaboração da população na denúncia de infrações.

6
