Suspeito de extorsão contra moradores do interior de SP é preso em Cambé

Um homem de 51 anos foi preso temporariamente nesta segunda-feira (29) durante uma operação da Polícia Civil que investiga um crime de extorsão contra moradores da região de Fartura, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu no município de Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Fartura, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré. Além da prisão temporária, os agentes também cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar em endereços ligados ao investigado.

As investigações apontam que as vítimas vinham sofrendo ameaças constantes, o que gerou medo e sensação de insegurança. Conforme apurado pela polícia, o suspeito utilizava ligações telefônicas e aplicativos de mensagens para intimidar os moradores, exigindo informações pessoais e valores em dinheiro.

Ainda segundo a apuração, as ameaças incluíam referências a possíveis atos de violência, o que aumentou a gravidade do crime investigado. Com o avanço das diligências, os policiais conseguiram identificar o suspeito, que reside em Cambé.

Diante dos indícios reunidos, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão temporária do homem e a autorização para buscas em locais relacionados a ele. Os pedidos foram deferidos pelo Judiciário, que considerou a necessidade de preservar provas, evitar a destruição de dados, impedir a continuidade das ameaças e garantir a proteção das vítimas.

O homem foi localizado, preso e colocado à disposição da Justiça. Ele permanecerá detido pelo prazo legal da prisão temporária, enquanto as investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

Com informações do G1.