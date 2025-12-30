quarta-feira, dezembro 31, 2025

Prefeitura de Cambé multa infrator por descarte irregular em área de proteção ambiental

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Prefeitura de Cambé identificou e autuou uma pessoa por crime ambiental após o descarte irregular de entulho em uma área de proteção ambiental do município. A ocorrência foi registrada na Avenida Pantaneira, s/nº, na região conhecida como Rancho Ringo, a partir de imagens encaminhadas ao Poder Público.

A apuração foi conduzida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que conseguiu identificar o responsável pelo descarte clandestino por meio da placa do veículo utilizado na ação. O automóvel, um Peugeot/Hoggar com placa de Londrina, foi associado ao despejo irregular de aproximadamente 10 metros cúbicos de resíduos sólidos.

Diante do flagrante, foi lavrado auto de infração ambiental e aplicada multa administrativa correspondente a cinco Unidades Fiscais de Cambé (UFC), totalizando R$ 1.088,50, considerando o valor unitário de R$ 217,70 por UFC.

Além da penalidade financeira, o infrator foi formalmente intimado a reparar o dano ambiental no prazo improrrogável de 10 dias. Entre as determinações estão a remoção completa do entulho descartado, a limpeza da área afetada e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, com posterior comprovação junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

O não cumprimento das medidas impostas poderá resultar em nova penalidade, com aplicação de multa no valor de 10 UFC, o equivalente a R$ 2.177,00.

O caso também foi encaminhado à Polícia Civil, onde foi formalizada denúncia para apuração do crime ambiental. A prática é considerada infração grave, pois provoca danos diretos ao meio ambiente e compromete áreas destinadas à preservação ambiental.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, afirmou que o município mantém postura rigorosa diante de crimes ambientais. Segundo ele, ações desse tipo prejudicam toda a coletividade e serão tratadas com responsabilidade e aplicação da lei.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente reforça que a fiscalização ocorre de forma permanente e orienta a população a utilizar os locais apropriados para o descarte de entulhos e resíduos. Denúncias podem ser realizadas diretamente junto à Prefeitura, colaborando para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida no município.

Corpo de homem de 34 anos é encontrado em represa do Parque João Paulo II, o Conradão, em Cambé
Suspeito de extorsão contra moradores do interior de SP é preso em Cambé
