terça-feira, dezembro 30, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
31.4 ° C
31.4 °
31.4 °
51 %
4.6kmh
75 %
ter
31 °
qua
31 °
qui
30 °
sex
27 °
sáb
30 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Corpo de homem de 34 anos é encontrado em represa do Parque João Paulo II, o Conradão, em Cambé

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Foto: Portal Cambé

O corpo de um homem de 34 anos foi encontrado boiando na manhã desta terça-feira (30) na represa localizada no Parque João Paulo II, área que vem sendo popularmente associada ao nome Parque Conradão, em Cambé, no norte do Paraná.

A represa, conhecida como Represa da Garcia, fica entre os condomínios Villagio do Engenho e Campos do Conde, dentro do parque recém-criado. O local é frequentemente utilizado para lazer por moradores de Cambé e de cidades da região.

Segundo relato de uma testemunha ao Portal Cambé, a vítima foi vista nadando no lago durante o dia anterior. De acordo com a pessoa ouvida, o homem estava sozinho e aparentava tranquilidade enquanto permanecia na água. Um vídeo registrado no local foi disponibilizado (ver vídeo abaixo).

A vítima foi identificada como Diego Aparecido Martins Xavier, de 34 anos. O reconhecimento oficial foi feito pela mãe e pelo irmão, que estiveram no local após o resgate do corpo. A mãe de Diego ficou bastante emocionada e precisou de amparo do outro filho durante o acompanhamento da ocorrência.

As circunstâncias da morte não foram detalhadas até o momento, e o caso segue sob apuração das autoridades competentes.

O Portal Cambé se solidariza com os familiares e amigos de Diego Aparecido Martins Xavier neste momento de dor.

520
spot_img
Artigo anterior
Família com dois bebês morre em acidente entre carro e caminhão na PR-170, em Rolândia
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress