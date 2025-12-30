Corpo de homem de 34 anos é encontrado em represa do Parque João Paulo II, o Conradão, em Cambé

O corpo de um homem de 34 anos foi encontrado boiando na manhã desta terça-feira (30) na represa localizada no Parque João Paulo II, área que vem sendo popularmente associada ao nome Parque Conradão, em Cambé, no norte do Paraná.

A represa, conhecida como Represa da Garcia, fica entre os condomínios Villagio do Engenho e Campos do Conde, dentro do parque recém-criado. O local é frequentemente utilizado para lazer por moradores de Cambé e de cidades da região.

Segundo relato de uma testemunha ao Portal Cambé, a vítima foi vista nadando no lago durante o dia anterior. De acordo com a pessoa ouvida, o homem estava sozinho e aparentava tranquilidade enquanto permanecia na água. Um vídeo registrado no local foi disponibilizado (ver vídeo abaixo).

A vítima foi identificada como Diego Aparecido Martins Xavier, de 34 anos. O reconhecimento oficial foi feito pela mãe e pelo irmão, que estiveram no local após o resgate do corpo. A mãe de Diego ficou bastante emocionada e precisou de amparo do outro filho durante o acompanhamento da ocorrência.

As circunstâncias da morte não foram detalhadas até o momento, e o caso segue sob apuração das autoridades competentes.

O Portal Cambé se solidariza com os familiares e amigos de Diego Aparecido Martins Xavier neste momento de dor.