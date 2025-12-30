Família com dois bebês morre em acidente entre carro e caminhão na PR-170, em Rolândia

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (30) resultou na morte de sete pessoas na PR-170, no trecho que dá acesso ao distrito de São Martinho, em Rolândia, no norte do Paraná. Seis das vítimas pertenciam à mesma família e estavam em um automóvel que colidiu frontalmente com um caminhão.

De acordo com as informações apuradas, a família residia em Florestópolis e retornava de uma viagem ao litoral no momento do acidente. Eles ocupavam um Chevrolet Zafira. Entre as vítimas estão um casal, dois adolescentes e dois bebês. Todos morreram ainda no local, em razão da gravidade do impacto.

A principal suspeita levantada pelas autoridades é de que o motorista do carro tenha realizado uma tentativa de ultrapassagem em local proibido, o que teria provocado a colisão frontal. A força da batida foi intensa e resultou na ejeção do motorista do caminhão para fora da cabine.

Inicialmente, o condutor do caminhão foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado a uma unidade hospitalar em estado grave. No entanto, posteriormente, foi confirmada a morte do motorista, elevando para sete o número total de óbitos registrados no acidente.

O trecho da rodovia precisou ser completamente interditado para o trabalho da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina, responsáveis pela perícia técnica e pela remoção dos corpos. A Polícia Rodoviária Estadual acompanha o caso e segue com as investigações para confirmar oficialmente as causas do acidente e a identificação formal das vítimas.

A ocorrência gerou grande mobilização das equipes de emergência e impactou o tráfego na região durante toda a manhã.

