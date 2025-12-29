Incêndio atinge supermercado Super Golff na Rua Noruega, em Cambé

Um incêndio de grandes proporções atingiu o supermercado Super Golff, localizado na Rua Noruega, em Cambé, na noite de domingo (28). O fogo teve início por volta das 22h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Ernesto, do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas ainda no período da noite. No momento da chegada ao local, o incêndio já havia tomado o depósito da unidade. O trabalho inicial foi concentrado na contenção das chamas para impedir que o fogo se propagasse para outras áreas do supermercado.

Segundo o oficial, o combate foi dificultado devido ao colapso do teto e de prateleiras no interior do depósito, o que limitou o avanço das equipes no combate aos focos remanescentes. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, havia pequenos focos ativos no local, exigindo a continuidade da operação.

Para o atendimento da ocorrência, foram mobilizados seis caminhões de combate a incêndio, uma plataforma, três caminhões-pipa e o apoio da Polícia Militar. O tenente Ernesto informou que não foi possível estimar um horário para o encerramento total dos trabalhos, devido à grande quantidade de materiais ainda existentes no depósito.

A orientação do Corpo de Bombeiros à população foi para que evitasse circular pela região próxima ao supermercado, especialmente nas calçadas próximas às viaturas, em razão dos riscos existentes durante a operação.

Em nota oficial, a direção do Super Golff informou que o incêndio ocorreu entre a noite de domingo (28) e a madrugada de segunda-feira (29), atingindo parte das dependências da unidade da Rua Noruega. O início do incêndio foi identificado por moradores da região, que acionaram rapidamente as autoridades.

Por medida de segurança, a unidade permanecerá fechada por prazo indeterminado, até que sejam concluídas as avaliações técnicas e os reparos necessários. As causas do incêndio seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes. A empresa informou ainda que a loja possui seguro e que todos os colaboradores terão seus empregos preservados, com remanejamento temporário para outras unidades da rede.

A unidade da Rua Noruega conta com 179 colaboradores, além de uma fábrica anexa com 73 funcionários, totalizando 252 colaboradores. O atendimento aos clientes segue normalmente nas demais lojas da rede Super Golff.

A direção do Super Golff agradeceu às equipes do Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e à comunidade local pelo apoio e pela rápida comunicação do ocorrido. Novas informações serão divulgadas conforme o avanço das apurações e definições sobre a reabertura da unidade.