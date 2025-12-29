Jovem de 19 anos morre após afogamento no Ribeirão Cafezal, em Cambé

Um jovem de 19 anos morreu após sofrer um afogamento na noite de domingo (28), no Ribeirão Cafezal, em Cambé, no norte do Paraná. O local fica na região da Estrada da Esperança, nas proximidades do Jardim Ecoville, e é conhecido pelo difícil acesso.

A vítima foi identificada como Márcio Garcia da Silva Júnior. Conforme as informações repassadas, ele estava acompanhado de amigos quando entrou no ribeirão e acabou desaparecendo na água, não conseguindo retornar à superfície.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado e, segundo o subtenente de Paula, o atendimento exigiu deslocamento por trilhas em meio à mata, já que o ponto do afogamento fica a pouco mais de um quilômetro do asfalto. O solicitante aguardou a equipe na estrada principal e guiou os socorristas até o local.

Ao chegarem, os bombeiros iniciaram imediatamente mergulhos livres, técnica utilizada sem o uso de equipamentos para agilizar as buscas subaquáticas. Em aproximadamente cinco minutos, o corpo do jovem foi localizado. A estimativa é de que ele tenha permanecido cerca de 40 minutos submerso até ser encontrado.

Após a retirada da água, a vítima foi levada até um platô de pedras, onde as equipes iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Foram realizados 14 ciclos de dois minutos, totalizando cerca de 30 minutos de tentativas, até a chegada do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar dos esforços conjuntos, o óbito foi constatado no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Ribeirão Cafezal apresenta características que tornam o banho perigoso. O trecho conta com uma pequena queda d’água e, logo à frente, um grande poço natural, conhecido como “paradão”, com profundidades variadas. Próximo às bordas, a água pode ter cerca de um metro, aumentando gradativamente até atingir aproximadamente quatro metros no centro, além da presença de correnteza.

O perito da Polícia Científica, Luciano Bucharles, também esteve no local e explicou que o trabalho pericial foi dificultado pelo acesso restrito, pela ausência de iluminação e pela vegetação densa. Mesmo durante o dia, segundo ele, a área exige atenção redobrada devido às condições do terreno.

De forma preliminar, foi informado que a vítima teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no ribeirão. Um amigo relatou que Márcio nadava quando, repentinamente, afundou e desapareceu. O colega precisou se deslocar até um ponto com sinal de telefone para acionar o socorro.

O corpo foi retirado do local após a conclusão dos trabalhos de resgate e perícia. As circunstâncias do afogamento seguem sob análise, e exames complementares devem auxiliar na confirmação dos detalhes do caso.