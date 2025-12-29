terça-feira, dezembro 30, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
21.4 ° C
21.4 °
21.4 °
88 %
2.1kmh
0 %
ter
33 °
qua
31 °
qui
26 °
sex
25 °
sáb
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Jovem de 19 anos morre após afogamento no Ribeirão Cafezal, em Cambé

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

Um jovem de 19 anos morreu após sofrer um afogamento na noite de domingo (28), no Ribeirão Cafezal, em Cambé, no norte do Paraná. O local fica na região da Estrada da Esperança, nas proximidades do Jardim Ecoville, e é conhecido pelo difícil acesso.

A vítima foi identificada como Márcio Garcia da Silva Júnior. Conforme as informações repassadas, ele estava acompanhado de amigos quando entrou no ribeirão e acabou desaparecendo na água, não conseguindo retornar à superfície.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado e, segundo o subtenente de Paula, o atendimento exigiu deslocamento por trilhas em meio à mata, já que o ponto do afogamento fica a pouco mais de um quilômetro do asfalto. O solicitante aguardou a equipe na estrada principal e guiou os socorristas até o local.

Ao chegarem, os bombeiros iniciaram imediatamente mergulhos livres, técnica utilizada sem o uso de equipamentos para agilizar as buscas subaquáticas. Em aproximadamente cinco minutos, o corpo do jovem foi localizado. A estimativa é de que ele tenha permanecido cerca de 40 minutos submerso até ser encontrado.

Após a retirada da água, a vítima foi levada até um platô de pedras, onde as equipes iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Foram realizados 14 ciclos de dois minutos, totalizando cerca de 30 minutos de tentativas, até a chegada do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar dos esforços conjuntos, o óbito foi constatado no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Ribeirão Cafezal apresenta características que tornam o banho perigoso. O trecho conta com uma pequena queda d’água e, logo à frente, um grande poço natural, conhecido como “paradão”, com profundidades variadas. Próximo às bordas, a água pode ter cerca de um metro, aumentando gradativamente até atingir aproximadamente quatro metros no centro, além da presença de correnteza.

O perito da Polícia Científica, Luciano Bucharles, também esteve no local e explicou que o trabalho pericial foi dificultado pelo acesso restrito, pela ausência de iluminação e pela vegetação densa. Mesmo durante o dia, segundo ele, a área exige atenção redobrada devido às condições do terreno.

De forma preliminar, foi informado que a vítima teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no ribeirão. Um amigo relatou que Márcio nadava quando, repentinamente, afundou e desapareceu. O colega precisou se deslocar até um ponto com sinal de telefone para acionar o socorro.

O corpo foi retirado do local após a conclusão dos trabalhos de resgate e perícia. As circunstâncias do afogamento seguem sob análise, e exames complementares devem auxiliar na confirmação dos detalhes do caso.

1.717
spot_img
Artigo anterior
Motociclista fica ferido após queda na alça da PR-445 com a BR-369, em Cambé
Próximo artigo
Incêndio atinge supermercado Super Golff na Rua Noruega, em Cambé
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress