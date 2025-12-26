Motociclista fica ferido após queda na alça da PR-445 com a BR-369, em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (25/12) na cidade de Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência aconteceu na alça de acesso da PR-445 com a BR-369 e envolveu uma motocicleta.

De acordo com informações repassadas pelo sargento Gerson Franco, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma queda de veículo em área de rodovia. No local, foi constatado que o motociclista havia perdido o controle da moto ao acessar a alça que liga a BR-369 à PR-445, vindo a cair próximo ao acostamento.

A vítima apresentava uma fratura exposta no membro inferior direito, na região da tíbia. Os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo a imobilização do membro lesionado. Em seguida, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para avaliação médica.

Segundo o sargento, trata-se de uma fratura completa e exposta, considerada importante, com grande probabilidade de necessidade de intervenção cirúrgica. Apesar da gravidade da lesão, o quadro não foi classificado como risco imediato de morte.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o local do acidente tinha pouco movimento e iluminação reduzida. Um caminhoneiro que passava pela rodovia percebeu a motocicleta caída e acionou o socorro, o que foi fundamental para o atendimento rápido da ocorrência.

Por se tratar de um trecho que envolve rodovia, o caminhão ABTR do Corpo de Bombeiros também foi deslocado para realizar a sinalização da via, conforme protocolo de segurança, garantindo a proteção da equipe de resgate e dos demais motoristas.

O caso reforça a importância da atenção redobrada em acessos rodoviários, especialmente em períodos noturnos e em locais com baixa visibilidade.