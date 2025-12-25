sexta-feira, dezembro 26, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
31.4 ° C
31.4 °
31.4 °
51 %
5.7kmh
40 %
sex
32 °
sáb
33 °
dom
31 °
seg
31 °
ter
28 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Homicídio é registrado na noite de Natal no Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto, em Cambé

DestaquesCorpo de Bombeiros - CambéPolicial
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

Um homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 25, feriado de Natal, no Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto, em Cambé, no norte do Paraná.

A vítima foi identificada como Moisés Batista Gonçalves, conhecido na região. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, calibre pistola 9 milímetros, e morreu ainda no local.

De acordo com informações repassadas pelo sargento do Corpo de Bombeiros, Gerson Franco, a equipe foi acionada por testemunhas que estavam no local. Diante da suspeita de ferimento por arma de fogo, os bombeiros acionaram a Polícia Militar e se deslocaram até o endereço da ocorrência.

Ao chegarem, os socorristas constataram que a vítima apresentava múltiplos ferimentos causados por disparos de arma de fogo, além de ausência total de sinais vitais. Segundo o sargento, foram identificados sinais como midríase paralítica, o que confirmou o óbito no local. Diante da situação, não houve possibilidade de atendimento médico, sendo realizado apenas o isolamento da área para preservação da cena do crime.

Ainda conforme relatos colhidos no local, Moisés participava de uma confraternização e, em determinado momento, teria se deslocado até seu veículo para buscar um objeto, quando foi alvejado.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. O perito criminal Rafael Greve informou que foram realizados exames tanto no corpo da vítima quanto no entorno do local, com o objetivo de localizar vestígios que possam auxiliar nas investigações.

Durante a perícia, foram encontrados estojos de munição, que serão encaminhados para o setor de balística. Os exames poderão contribuir para a identificação da arma utilizada no crime e, futuramente, dos possíveis autores.

No corpo da vítima, os peritos identificaram múltiplas perfurações por projéteis de arma de fogo, principalmente nas regiões torácica e abdominal, consideradas áreas vitais. As lesões foram determinantes para a morte imediata da vítima no local.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. O procedimento irá determinar com precisão o número de perfurações, o tipo das lesões — se de entrada ou saída — e o trajeto dos projéteis no corpo.

A perícia também foi realizada no interior do veículo da vítima, que estava estacionado nas proximidades. Segundo o perito, nenhum item relevante foi encontrado, e o automóvel foi liberado para a família.

A Polícia Civil esteve no local e ficará responsável pela investigação do caso. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

O homicídio ocorrido na noite de Natal reforça a importância das investigações para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar os responsáveis.

3.501
spot_img
Artigo anterior
Confronto na BR-369 em Cambé termina com morte de homem com extensa ficha criminal
Próximo artigo
Motociclista fica ferido após queda na alça da PR-445 com a BR-369, em Cambé
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress