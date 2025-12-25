Homicídio é registrado na noite de Natal no Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto, em Cambé

Um homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 25, feriado de Natal, no Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto, em Cambé, no norte do Paraná.

A vítima foi identificada como Moisés Batista Gonçalves, conhecido na região. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, calibre pistola 9 milímetros, e morreu ainda no local.

De acordo com informações repassadas pelo sargento do Corpo de Bombeiros, Gerson Franco, a equipe foi acionada por testemunhas que estavam no local. Diante da suspeita de ferimento por arma de fogo, os bombeiros acionaram a Polícia Militar e se deslocaram até o endereço da ocorrência.

Ao chegarem, os socorristas constataram que a vítima apresentava múltiplos ferimentos causados por disparos de arma de fogo, além de ausência total de sinais vitais. Segundo o sargento, foram identificados sinais como midríase paralítica, o que confirmou o óbito no local. Diante da situação, não houve possibilidade de atendimento médico, sendo realizado apenas o isolamento da área para preservação da cena do crime.

Ainda conforme relatos colhidos no local, Moisés participava de uma confraternização e, em determinado momento, teria se deslocado até seu veículo para buscar um objeto, quando foi alvejado.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. O perito criminal Rafael Greve informou que foram realizados exames tanto no corpo da vítima quanto no entorno do local, com o objetivo de localizar vestígios que possam auxiliar nas investigações.

Durante a perícia, foram encontrados estojos de munição, que serão encaminhados para o setor de balística. Os exames poderão contribuir para a identificação da arma utilizada no crime e, futuramente, dos possíveis autores.

No corpo da vítima, os peritos identificaram múltiplas perfurações por projéteis de arma de fogo, principalmente nas regiões torácica e abdominal, consideradas áreas vitais. As lesões foram determinantes para a morte imediata da vítima no local.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. O procedimento irá determinar com precisão o número de perfurações, o tipo das lesões — se de entrada ou saída — e o trajeto dos projéteis no corpo.

A perícia também foi realizada no interior do veículo da vítima, que estava estacionado nas proximidades. Segundo o perito, nenhum item relevante foi encontrado, e o automóvel foi liberado para a família.

A Polícia Civil esteve no local e ficará responsável pela investigação do caso. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

O homicídio ocorrido na noite de Natal reforça a importância das investigações para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar os responsáveis.