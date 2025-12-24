quinta-feira, dezembro 25, 2025

Confronto na BR-369 em Cambé termina com morte de homem com extensa ficha criminal

Policial
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um confronto policial registrado na BR-369, no município de Cambé, terminou com a morte de um homem considerado de alta periculosidade pelas forças de segurança. A ocorrência envolveu equipes da Polícia Militar, com apoio do setor de inteligência do 30º Batalhão e da Companhia de Choque.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Chiaftela, o indivíduo alvejado possuía uma extensa ficha criminal, com envolvimento em diversos crimes, incluindo roubos, assassinatos e ações relacionadas ao chamado “novo cangaço”. O homem também era suspeito de envolvimento na morte de um policial rodoviário federal, ocorrida há cerca de dez anos.

O levantamento de dados foi realizado previamente pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que identificou o deslocamento do suspeito pela região. Com base nessas informações, as equipes policiais passaram a acompanhar o indivíduo. Durante a tentativa de abordagem, ele não acatou as ordens legais e teria reagido de forma agressiva contra os policiais.

Diante da situação, foi necessário o uso da força para repelir a injusta agressão, resultando no confronto armado. O suspeito foi alvejado e morreu no local.

Durante a verificação do veículo em que ele estava, os policiais encontraram apenas um aparelho celular. Segundo a Polícia Militar, o item é compatível com a carga de celulares roubada de um ônibus em um confronto registrado na semana anterior, que envolveu cinco indivíduos alvejados.

Ainda conforme as informações da inteligência policial, o homem possuía ligação com organização criminosa, sendo apontado como envolvido com o Comando Vermelho.

A vítima foi identificada como Paulo Henrique Rei dos Santos, conhecido pelo apelido de “Palmito”. Ele era o motorista do veículo utilizado por assaltantes em ações criminosas anteriores e havia sido condenado a 28 anos, 8 meses e 13 dias de prisão pela morte do policial rodoviário federal Leonardo Valgas, de 36 anos.

A Polícia Militar destacou que o confronto representa a retirada de um indivíduo considerado extremamente perigoso de circulação, reforçando o trabalho de inteligência e o policiamento ostensivo na região de Cambé e municípios vizinhos.

spot_img
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

