ROTAM prende homem e apreende veículo adulterado na Marginal 445 em Cambé

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM), da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) e da equipe ROTAM, realizou na tarde de quarta-feira (23) a prisão de um homem pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, no município de Cambé.

Conforme informações da corporação, a equipe ROTAM 16707 realizava patrulhamento preventivo pela cidade quando recebeu, via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), a informação de que um veículo Hyundai HB20, ostentando determinada placa, estaria circulando na região e possivelmente se tratava de um automóvel clonado, com indícios de ser produto de furto ou roubo.

Durante o patrulhamento pela Marginal 445, no quilômetro 083, os policiais visualizaram o veículo com as características repassadas e realizaram a abordagem. No automóvel estavam um casal e uma criança. O condutor foi identificado como E. M. D. S., que, ao ser questionado sobre a procedência do carro, relatou ter visto um anúncio na rede social Facebook, na cidade de Maringá, onde teria efetuado a compra do veículo, com pagamento realizado por meio de transferência via Pix.

Em diligências para verificação da identificação veicular, a equipe constatou que o número do chassi não correspondia ao veículo que ostentava a placa, caracterizando o crime de adulteração de sinal identificador. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à Central de Flagrantes, sem o uso de algemas.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Polícia Judiciária, onde foi apresentado ao delegado de plantão para a realização de perícia, com o objetivo de confirmar a real origem do automóvel.

A ação resultou na prisão de um homem e na apreensão de um veículo, reforçando o trabalho ostensivo da Polícia Militar do Paraná no combate a crimes relacionados a furtos, roubos e adulterações veiculares.

Resultado da ocorrência:

01 homem preso;

01 veículo apreendido