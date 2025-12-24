quarta-feira, dezembro 24, 2025

PMPR apreende armas e prende homem por violência doméstica no Jardim Ana Rosa

DestaquesPolicial
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), atendeu na madrugada desta terça-feira (24) uma ocorrência de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo no Jardim Ana Rosa.

De acordo com informações repassadas pela corporação, a equipe policial foi acionada via COPOM por volta das 4h para verificar uma denúncia feita por uma mulher que relatou ter sido agredida pelo próprio pai. Segundo o relato, a vítima teria sido enforcada diversas vezes e informou ainda que o autor possuía armas de fogo na residência, manifestando temor pela própria vida.

Diante da gravidade da situação, os policiais se deslocaram imediatamente até o endereço informado. No local, o portão da residência estava aberto e, durante a averiguação, foram encontrados o pai da solicitante, a mãe e uma irmã adolescente. A vítima não estava presente, tendo informado posteriormente ao COPOM que havia deixado o local por receio de novas agressões.

Durante as buscas no interior do imóvel, acompanhadas pelos moradores, a equipe localizou sobre o guarda-roupa do casal um revólver calibre .38, sem numeração aparente, carregado com seis munições intactas. Também foram encontrados um estojo deflagrado do mesmo calibre e um coldre. Ainda na residência, os policiais localizaram uma espingarda de pressão pendurada na parede da sala, aparentemente adaptada para calibre .22.

Diante dos fatos constatados, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Central de Flagrantes da Comarca de Londrina para as providências legais cabíveis. A vítima compareceu posteriormente à unidade policial, acompanhada de sua mãe, utilizando meios próprios.

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância das denúncias em casos de violência doméstica e situações que envolvam risco à integridade física. As ocorrências podem ser comunicadas pelo telefone 190, pelo aplicativo 190 PR, pelo Corpo de Bombeiros no número 193 ou de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

