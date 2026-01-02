Alan Aal é apresentado como novo técnico do Londrina e projeta Série B competitiva

O Londrina Esporte Clube apresentou oficialmente, em entrevista coletiva, o técnico Alan Aal, que assume o comando da equipe para a temporada, marcada pela disputa do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante a coletiva, realizada no VGD, o treinador destacou sua experiência na Série B e ressaltou as dificuldades da competição, que, segundo ele, se torna cada vez mais equilibrada. Alan Aal afirmou que conhece grande parte do elenco por enfrentamentos anteriores, mas ponderou que o real conhecimento dos atletas acontece no convívio diário, que se inicia a partir de sua chegada.

O técnico destacou que espera do grupo entrega, profissionalismo e disposição, valores que, segundo ele, correspondem às expectativas do clube e do torcedor. Aal explicou que as análises mais detalhadas do elenco serão feitas de forma progressiva, respeitando a filosofia do clube e o projeto estabelecido pela SAF.

Elenco jovem e adaptação ao projeto do clube

Questionado sobre a política de valorização de jogadores jovens, Alan Aal afirmou que não vê dificuldades em se adaptar ao modelo adotado pelo Londrina. O treinador lembrou sua experiência tanto com atletas experientes quanto com jogadores oriundos das categorias de base, destacando sua passagem pelo futebol de formação.

Segundo ele, a flexibilidade será fundamental para alinhar suas ideias ao perfil do elenco disponível. O treinador explicou que pretende implementar suas concepções de jogo respeitando as características dos atletas, principalmente diante do curto período de preparação antes do início das competições.

Estilo de jogo e aproveitamento do trabalho anterior

Alan Aal afirmou que pretende aproveitar os aspectos positivos do trabalho que vinha sendo desenvolvido anteriormente. Ele destacou que suas equipes costumam ser equilibradas, competitivas e agressivas nos diferentes momentos do jogo, sempre respeitando as características do elenco.

O treinador ressaltou que o calendário exigente, com partidas a cada três dias, exigirá um trabalho integrado com a comissão técnica e um aproveitamento amplo do elenco. Para ele, ajustes táticos e técnicos serão realizados conforme o desempenho da equipe ao longo das competições.

Experiência na Série B e gestão emocional

Com vasta experiência na Série B, Alan Aal explicou que sua trajetória auxilia no gerenciamento de momentos positivos e adversos ao longo da temporada. Ele destacou que o controle emocional será fundamental, especialmente em jogos de maior pressão, ressaltando que o fator psicológico influencia diretamente no rendimento dos atletas.

O treinador afirmou que busca transmitir confiança, equilíbrio e clareza aos jogadores, especialmente aos mais jovens, enfatizando a importância da regularidade em uma competição longa e desgastante como a Série B.

Importância do elenco e mensagem ao torcedor

Alan Aal reforçou que o sucesso na Série B depende da participação de todo o elenco, e não apenas de um grupo reduzido de jogadores. Segundo ele, atletas com menor minutagem podem ser decisivos em momentos importantes da competição, o que exige comprometimento coletivo.

Ao final da coletiva, o treinador deixou uma mensagem aos torcedores, afirmando estar honrado e motivado com o desafio. Ele destacou o respeito nacional pelo Londrina e reforçou o compromisso de trabalhar intensamente para que a equipe seja competitiva e represente o clube dentro de campo, contando com o apoio da torcida ao longo da temporada.