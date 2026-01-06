quarta-feira, janeiro 7, 2026

Achado de cadáver é registrado na região da Estância Santa Maria, em Cambé

Um achado de cadáver foi registrado na noite desta segunda-feira (5) na cidade de Cambé, no norte do Paraná. O corpo foi localizado na região da Estância Santa Maria, área situada em frente ao Jardim Ana Rosa, nas proximidades da PR-445.

De acordo com as informações apuradas no local, a identificação da vítima ainda não foi realizada. O corpo estava em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou o reconhecimento visual, além da ausência de documentos pessoais junto ao cadáver.

O corpo foi encontrado após a atenção de um segurança de uma empresa próxima, que estranhou o comportamento de um cachorro que não fazia parte da área da empresa. Segundo o relato, o animal aparecia com frequência, latia insistentemente e retornava ao mesmo local, o que chamou a atenção do trabalhador.

Ao seguir o trajeto indicado pelo cachorro, o segurança localizou o corpo e, imediatamente, comunicou o responsável pela empresa e acionou a Polícia Militar para o registro da ocorrência. Ainda conforme o relato, o cachorro teria sido visto rondando a área desde o último sábado, fato que pode indicar que o corpo já estava no local há alguns dias.

Após a chegada das equipes policiais e a aproximação do local, o animal se afastou e deixou a área. As autoridades competentes foram acionadas para os procedimentos legais, incluindo a perícia e a remoção do corpo.

O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos das forças de segurança.

