Procon Cambé recuperou quase R$ 300 mil de débitos indevidos de consumidores em 2025

CambéDestaques
O Procon Cambé divulgou o balanço geral de atendimentos realizados ao longo de 2025, destacando a recuperação de quase R$ 300 mil em valores cobrados de forma indevida de consumidores do município. Os recursos foram devolvidos após a identificação de débitos não autorizados em contas correntes bancárias e em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com os dados oficiais, o órgão contabilizou 1.381 atendimentos no período. Deste total, 556 casos, o equivalente a 40,26%, foram resolvidos diretamente pelo Procon, enquanto 622 atendimentos, ou 45,04%, foram encerrados após solução entre empresa e consumidor. Somados, os números resultaram em um índice de resolutividade de 85%.

O diretor do Procon Cambé, Willian Train, explicou que as reclamações classificadas como encerradas também representam resultados positivos. Segundo ele, esses casos envolvem situações em que o próprio consumidor conseguiu resolver o problema diretamente com a empresa após a abertura do atendimento.

O balanço aponta que o valor total recuperado chegou a R$ 284.908,00. Parte significativa desse montante está relacionada a descontos indevidos em benefícios previdenciários, vinculados ao esquema de cobranças não autorizadas investigado pela Polícia Federal em abril de 2025. O caso ficou conhecido nacionalmente por envolver prejuízos estimados em mais de R$ 6 bilhões em aposentadorias e pensões em todo o país.

Para a direção do órgão, os números refletem o fortalecimento da consciência dos consumidores em relação aos seus direitos. Willian Train destacou que a busca pelos meios legais demonstra confiança no trabalho desenvolvido pelo Procon no município.

Segundo ele, o órgão mantém o compromisso de atuar na defesa do consumidor cambeense, buscando soluções eficazes para os conflitos nas relações de consumo, com foco na orientação, mediação e garantia do cumprimento da legislação vigente.

39
