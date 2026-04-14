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Campanha de vacinação contra gripe já imunizou quase 600 mil pessoas no Paraná

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 14 de abril de 2026 14:24

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná anunciou que cerca de 597 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe desde o início da campanha deste ano. O órgão reforça a importância de que os grupos prioritários busquem a imunização o quanto antes, especialmente antes da chegada do frio intenso.

Segundo o secretário de Saúde, a proteção oferecida pela vacina leva de duas a três semanas para atingir seu efeito máximo no organismo. Por esse motivo, é fundamental que a população se antecipe e procure os postos de vacinação disponíveis em todo o estado.

Até o momento, o Paraná já distribuiu aproximadamente 1,7 milhão de doses da vacina contra a gripe para as suas 22 Regionais de Saúde, garantindo o abastecimento dos municípios e a continuidade da campanha.

A vacinação é voltada principalmente para os grupos considerados de maior risco, como idosos, gestantes, crianças, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. A Secretaria reforça o apelo para que essas pessoas não deixem de se proteger contra a gripe, evitando complicações de saúde durante o inverno.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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