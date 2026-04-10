Carreta de Oftalmologia do Ministério da Saúde oferece atendimento gratuito para moradores de Cambé

Na última sexta-feira (10), as carretas de oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, chegaram a Londrina para realizar atendimentos gratuitos. A iniciativa tem como objetivo o diagnóstico e tratamento de doenças oculares, incluindo consultas, avaliações oftalmológicas, ultrassonografias e cirurgias de catarata.

Pacientes de Cambé que estão na fila para esses procedimentos serão encaminhados para atendimento nas unidades móveis, que estão instaladas no estacionamento do Londrina Norte Shopping.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cambé está atualizando os cadastros dos pacientes que aguardam os procedimentos e orienta que aqueles que receberam indicação para cirurgia de catarata, estejam aguardando consulta ou cirurgia, entrem em contato para agendamento.

O atendimento telefônico para encaminhamento está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, pelos números (43) 3174-9407 e (43) 3174-9408.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, a ação oferece cerca de 150 consultas oftalmológicas diárias durante aproximadamente 40 dias, além das cirurgias. Ela reforça a importância dos moradores de Cambé procurarem a Secretaria para garantir o atendimento.

As unidades móveis contam com equipe composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, preparados para realizar os procedimentos indicados. O programa é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), garantindo o atendimento organizado e continuidade do cuidado na rede pública.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br