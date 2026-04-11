Jovens empreendedores se destacam em Cambé com empresa no setor automotivo

O empreendedorismo jovem tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com dados recentes, cerca de 16,5% dos empreendedores do país são jovens. Em Cambé, duas histórias chamam a atenção nesse cenário: os empresários Kelvin Padovani e Vitor Hugo, proprietários da empresa VT Car Veículos.

A iniciativa dos jovens empresários reforça uma tendência crescente no país, em que empreender deixa de ser apenas uma opção e passa a ser uma necessidade. Segundo Vitor Hugo, começar cedo no mundo dos negócios contribui diretamente para o desenvolvimento de experiência e maturidade profissional.

Ainda jovem, ele iniciou sua trajetória no mercado de trabalho em diferentes áreas, acumulando vivências que contribuíram para sua formação empreendedora. Ao longo dos anos, enfrentou desafios, obteve conquistas e também lidou com dificuldades, experiências que, segundo ele, foram fundamentais para a consolidação do atual negócio.

A VT Car, empresa fundada pelos dois empreendedores, começou a ganhar forma há cerca de três anos, mas a loja física possui aproximadamente um mês de funcionamento. Kelvin Padovani explica que o projeto foi amadurecido ao longo do tempo, contando também com o apoio de parceiros e investidores.

Mesmo em início recente, a empresa já apresenta resultados positivos. De acordo com os empresários, a receptividade do público tem sido satisfatória, com reconhecimento pela estrutura da loja e pelo padrão de atendimento oferecido.

Um dos diferenciais apontados pelos empreendedores é o foco no relacionamento com o cliente. Para eles, mais do que negociar veículos, o objetivo é compreender as necessidades das pessoas e proporcionar uma experiência de compra mais humanizada e confiável.

A proposta da empresa também busca romper com estigmas do setor automotivo, priorizando transparência, credibilidade e acompanhamento no pré e pós-venda. Outro destaque é a criação de experiências marcantes para os clientes no momento da aquisição do veículo.

Além da atuação local, a VT Car já registra atendimento a clientes de outras cidades da região e do estado, como Curitiba, Maringá, Jaguapitã e Alvorada do Sul, demonstrando potencial de expansão.

A trajetória dos jovens empreendedores de Cambé evidencia o crescimento do empreendedorismo entre a juventude e reforça a importância da iniciativa, da persistência e da busca por inovação no mercado.

VT Car Veículos

Endereço: R. Francisco Delgado Sanches, 209 – Jardim vitória, Cambé – PR, 86182-130

Telefone: (43) 99122-7679