Impa lança primeira Olimpíada de Matemática para Professores do Ensino Fundamental

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) abre inscrições de 4 a 29 de maio para a 1ª Olimpíada dos Professores da Obmep Mirim, iniciativa inédita que visa capacitar docentes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

A Obmep Mirim, que acontece desde 2022 e é destinada a alunos do 2º ao 5º ano, agora também inclui os professores em sua proposta, valorizando o ensino da matemática na formação escolar. A prova será aplicada em 17 de outubro de 2026, simultaneamente à segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), que atende estudantes do 6º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio.

O site oficial para inscrições e informações, professores.olimpiadamirim.obmep.org.br, estará disponível a partir do dia 13 de abril. Segundo Marcelo Viana, diretor-geral do Impa, o objetivo é dar protagonismo aos professores, ampliando o impacto da olimpíada na educação matemática.

Os resultados serão divulgados em 15 de dezembro, com premiação de 25 medalhas de ouro, 50 de prata, 100 de bronze e 500 menções honrosas. Todos os premiados terão acesso a um curso de formação online, enquanto os medalhistas de ouro participarão de um curso presencial de uma semana no IMPA Tech, instituição que oferece bacharelado em matemática aplicada à tecnologia e inovação.

Além disso, os professores de ouro receberão uma bolsa de R$ 700 para desenvolver projetos com seus alunos no contraturno escolar, fomentando a prática e o interesse pela matemática.

Um exemplo de impacto é a professora Nancy Rosa, do 4º ano da Escola Municipal Capistrano de Abreu, no Rio de Janeiro, que participou de um curso preparatório no Impa e destacou que a experiência mudou sua visão sobre a matemática, mostrando que a disciplina pode ser ensinada de forma mais dinâmica e interessante.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br