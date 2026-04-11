Operação conjunta prende seis suspeitos e apreende drogas e dinheiro em quatro cidades do Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em parceria com a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Ministério Público do Paraná (MPPR), realizou uma operação na manhã desta sexta-feira (10) que resultou na prisão de seis pessoas envolvidas em um esquema de tráfico de drogas por meio de plataformas digitais e redes sociais.

Coordenada pelo MPPR, a ação cumpriu 17 mandados judiciais, incluindo seis de prisão e 11 de busca e apreensão, nas cidades de Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Curitiba. O apoio aéreo foi fornecido por um helicóptero da PMPR.

Durante a operação, foram apreendidos R$ 4.380 em dinheiro, 10 celulares, porções de maconha, haxixe, murruga, dry e ice, além de recipientes para armazenamento de drogas, 72 piteiras, três máquinas de cartão, duas balanças de precisão, embalagens zip-lock, duas motocicletas e uma caminhonete.

As investigações, iniciadas em 2024, identificaram uma organização criminosa estruturada com funções específicas para administração das vendas, transporte, logística e movimentação financeira. O grupo comercializava drogas de alto valor agregado, conhecidas como “drogas gourmetizadas”, com alta concentração de THC, potencializando seus efeitos psicoativos.

Segundo o delegado Adilson José da Silva, as vendas eram realizadas por plataformas digitais, com entregas feitas via correios ou delivery. A apuração também revelou movimentação financeira superior a R$ 4 milhões em contas vinculadas ao grupo e indicativos de lavagem de dinheiro.

O comandante do 1º BPM, tenente-coronel Sérgio do Prado Nabozny, destacou que a atuação integrada e o compartilhamento de informações entre as forças policiais e o Ministério Público foram essenciais para o avanço das investigações e o cumprimento das medidas judiciais.

Todos os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, e as investigações continuam para aprofundar os fatos relacionados ao grupo criminoso.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br