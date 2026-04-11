Início das obras do Instituto Federal do Paraná é marcado por solenidade em Cambé

Na manhã deste sábado (11), foi realizada uma solenidade no município de Cambé para marcar o início das obras do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR). O evento ocorreu na região do Portal do Lago, local onde será construída a nova unidade de ensino.

O projeto prevê a construção de um campus em uma área superior a 70 mil metros quadrados, espaço que foi doado pela Prefeitura de Cambé ao Governo Federal. A estrutura contará com salas de aula, restaurante estudantil, quadra coberta e demais instalações voltadas ao ensino e à permanência dos estudantes.

De acordo com o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, o Instituto Federal representa um avanço significativo para o município na área da educação. Ele destacou que o campus funcionará como uma instituição de ensino completa, oferecendo desde o ensino médio integrado ao técnico até cursos de graduação e pós-graduação.

Ainda conforme informado durante a solenidade, o investimento inicial do Governo Federal inclui recursos para a construção das estruturas básicas do campus, incluindo restaurante e áreas de apoio aos alunos, garantindo melhores condições de estudo e formação profissional.

A deputada federal Luísa Canziani, que também esteve presente no evento, ressaltou que a implantação do campus é resultado de um trabalho conjunto entre diferentes esferas do poder público. Segundo ela, o Instituto Federal amplia o acesso à educação técnica e profissionalizante, com foco na formação de mão de obra qualificada e alinhada às demandas do setor produtivo.

O novo campus deverá ofertar mais de 45 cursos técnicos e profissionalizantes, atendendo estudantes de Cambé e de toda a região norte do Paraná. A proposta é oferecer ensino público de qualidade, com formação rápida e voltada ao mercado de trabalho.

A obra é uma iniciativa do Governo Federal, com apoio do Ministério da Educação, da Prefeitura de Cambé, de parlamentares e de demais lideranças envolvidas no projeto.

A implantação do Instituto Federal do Paraná no município representa um novo espaço de qualificação profissional e educacional, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino público na região.