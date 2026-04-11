Brasil garante vaga no playoff mundial da Billie Jean King Cup após vitória sobre México

Atualizado: 11 de abril de 2026 22:13

O Brasil assegurou a classificação para o playoff mundial da Billie Jean King Cup, principal torneio de seleções do tênis feminino, equivalente à Copa do Mundo. A confirmação ocorreu no sábado (11), após o time brasileiro vencer o México em dois jogos no confronto decisivo do zonal I das Américas, realizado em Ibagué, Colômbia.

O playoff está previsto para meados de novembro, quando o Brasil enfrentará uma das sete seleções derrotadas nas fases qualificatórias para as quartas de final do Grupo Mundial da competição.

Os confrontos da Billie Jean King Cup são disputados em melhor de três partidas. No primeiro jogo contra as mexicanas, a paulista Nauhany Silva, conhecida como Naná, de 16 anos e atualmente na 658ª posição do ranking da WTA, venceu com facilidade Jessica Gomez, que ocupa a 660ª colocação, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 56 minutos.

Na sequência, a gaúcha Gabriela Cé, número 317 do ranking, enfrentou uma partida mais longa e conquistou a vitória sobre Victória Rodriguez (400ª), por 2 sets a 1, virando o jogo com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, após quase três horas de disputa.

Apesar das ausências de Beatriz Haddad Maia, principal jogadora brasileira no ranking de simples (67ª), e da paulista Luisa Stefani, 10ª no ranking mundial de duplas, a equipe brasileira demonstrou domínio na fase zonal das Américas. Antes do confronto contra o México, o Brasil superou Chile, Peru e Argentina, com resultados expressivos nos jogos.

Além de Naná e Gabriela Cé, a seleção contou com a participação da potiguar Victória Barros, de 16 anos, nona no ranking mundial juvenil e atualmente na 1034ª posição no ranking adulto, e da paulista Ana Candiotto, de 21 anos, que ocupa a 227ª colocação no ranking mundial de duplas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

